Conmoción por violento asalto en túnel en Perú

La familia afectada por un violento asalto en un túnel cerca de Lima, en Perú, aún no entiende cómo no recibieron auxilio, si habían acabado de pasar un peaje, y seis semanas después aún esperan respuestas. El 20 de abril del 2019, Giorgio, su esposa Melissa y su madre, a quien acababan de recoger del aeropuerto del Callao, fueron interceptados por un automotor cuando se desplazaban por el ducto de la llamada Vía Expresa de Línea Amarilla.

De ese vehículo descendieron tres hombres encapuchados con armas de fuego y los amenazaron, los obligaron a bajar del vehículo y escaparon. El hecho fue grabado en video por las cámaras de seguridad, cuyas imágenes recién se hicieron públicas el 4 de junio del 2019 y ahora circulan en las redes sociales.



Eran las 23:20 cuando el auto de placas A7Q-196 frenó de golpe delante del Station Wagon de Giorgio. Los tres hombres con armas se llevaron dinero (USD 1 000), celulares, tablets, el equipaje de la mujer que acababa de llegar de viaje y el vehículo.



El video muestra el paso de dos vehículos, uno antes del asalto y otro durante el atraco. Melissa, según recoge diario El Comercio de Lima, criticó la falta de seguridad y consideró que no fueron atendidos a tiempo. “Ellos pueden ver el asalto en tiempo real porque realizan un zoom (acercamiento con la cámara de seguridad). Estaban viendo lo que estaba pasando y omitieron ayudarnos. Nadie nos socorrió, nadie nos ayudó”.



A inicios de mayo, Giorgio, quien en el video es reducido en el piso por los asaltantes, denunció en el noticiero 24 horas de Panamericana TV que pese que hay cámaras de seguridad y autoparlantes que monitorean el recorrido del túnel, el auxilio para su familia tardó unos 50 minutos en llegar. “Uno paga un peaje porque supuestamente es más seguro, es mentira”, aseveró.



En entrevista con Radio Programas del Perú, Melissa reveló que la empresa administradora del peaje y del túnel se negó a entregar las imágenes de las cámaras de seguridad. “Solicitamos los videos y ellos nos enviaron una carta notarial indicándonos que no nos podían enviar, pero lo que nos sorprendió fue que el día de ayer (4 de junio) vimos que los videos se encontraban en las redes sociales”.



La mujer indicó a El Comercio de Lima que están evaluando tomar medidas legales contra la empresa administradora del túnel, Lamsac. “Esto ya está sobrepasando el tema de un asalto callejero porque es un lugar privado, una concesionaria, donde uno paga un peaje y en lo que menos piensa es en que te van a asaltar porque estás pagando por la seguridad”, afirmó.



Su abogado José Carlos Álvarez, confirmó a El Comercio de Lima que evalúan llevar el caso por la vía penal o civil, dependiendo de los resultados de la investigación policial, y solicitar una indemnización.



"Estamos evaluando las acciones legales contra Lamsac, porque lamentablemente no ha querido asumir ningún tipo de responsabilidad en los hechos, lo cual consideramos que es una conducta incorrecta y falta de solidaridad para los usuarios (...) No queremos decir que ellos sean los culpables del robo; sin embargo, ellos no aceptan ningún tipo de responsabilidad de los ciudadanos que usamos sus vías", comentó el defensor legal.



Citada por el mismo medio, la administradora del peaje señaló que su competencia es "brindar seguridad vial de la más alta calidad a nuestros clientes y usuarios, pero consideramos importante que se sepa que la seguridad ciudadana es menester del Ministerio del Interior".