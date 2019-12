Congreso colombiano aprueba la reforma tributaria que provocó manifestaciones contra el Gobierno de Iván Duque

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Cámara de Representantes de Colombia aprobó en la madrugada de este viernes 20 de diciembre del 2019 la reforma tributaria del Gobierno, una de las causas de las manifestaciones que se realizan contra el presidente Iván Duque desde el 21 de noviembre, tras un atípico debate que comenzó tras la medianoche.

Después de cerca de cinco horas de discusiones, la plenaria de la Cámara aprobó la iniciativa gubernamental, denominada Ley de Crecimiento y que dos días antes había culminado su trámite en el Senado, con la que se espera recaudar USD 4 071 millones.



Según el Comité del Paro, promotor de las protestas contra la política económica y social del Gobierno, la reforma aprobada prevé rebajar los impuestos a las grandes empresas e imponer más a la clase media y a los trabajadores.



En octubre pasado, el Gobierno de Duque volvió a radicar en la Cámara de Representantes la reforma tributaria una semana después de que la aprobada, denominada por el Ejecutivo como Ley de Financiamiento, fuera declarada inconstitucional por la Corte Constitucional por no tener el debido trámite en el Congreso.



El proyecto fue radicado con mensaje de urgencia, lo que implicó que fuera discutido por encima de otras iniciativas y se lograra su aprobación de forma más rápida.



Contenido de la reforma



La Ley de Crecimiento contempla, entre otros asuntos, la devolución del 100% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) "a las familias más vulnerables".



"Vamos a demostrar que la devolución del IVA será un éxito y se reflejará en la disminución del índice Gini (que mide la desigualdad), que según nuestros cálculos será cerca de 1,3 veces más de lo que se ha venido reduciendo cada año", afirmó el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, tras la aprobación de la ley.



La iniciativa, que pasará a sanción presidencial y no tendrá que ser conciliada con el Senado porque en ambas cámaras fue aprobado el mismo texto, también prevé que Colombia tenga tres días al año sin IVA, así como que se reduzca el aporte a salud de los pensionados que reciben un salario mínimo.



Carrasquilla aseguró que también habrá una "disminución en el impuesto de renta" para "todos los empresarios, pequeños, medianos o grandes", con lo que desestimó las críticas de los opositores que dicen que las medidas beneficiarán a los más ricos.



"Estamos siendo justos. El impuesto de renta para los que tienen ingresos de más de aproximadamente USD 11 000 mensuales, el del patrimonio y a los dividendos, junto a la sobretasa a la renta del sector financiero, es para invertirlos en vías terciarias, demuestra que los que más tienen, pagarán más", detalló.



Agregó: "El descuento del IVA para bienes de capital importados es abaratar costos para que nuestro aparato empresarial se modernice más rápidamente y produzca más barato".



El ministro explicó que para completar los USD 4 071 millones se prevé recoger aproximadamente USD 1 600 millones en impuesto de renta a personas de mayores ingresos; sobretasa al sistema financiero; IVA plurifásico en cervezas y gaseosas, y normalización tributaria.



El crecimiento económico, según el Gobierno, jalonará USD 965 millones y la "menor evasión e implementación de la factura electrónica", más de USD 1 500 millones.



Debate polémico



Representares opositores tacharon de "antidemocrático" el debate en la Cámara de la ley de financiamiento, pues consideran que no tuvieron la oportunidad ni de discutir ni de sentar sus posiciones.



"A las 4:52 am (hora ecuatoriana) de la manera más antidemocrática, censurando la palabra de la oposición y mientras la mayoría del pueblo colombiano duerme se aprobó en plenaria de Cámara la reforma tributaria tal cual como se aprobó en el Senado. Es un hecho: el Congreso vuelve a fallarle al país", manifestó en Twitter el representante David Racero, de la izquierdista Lista de la Decencia.



Por su parte, la representante Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, calificó la aprobación de la ley de crecimiento como "un golpe durísimo para el país, a la clase media".



"Esta nefasta reforma tributaria afecta muchísimo a la clase media, lastimosamente no tuvimos los votos y este Congreso le dio nuevamente el sí a más impuestos a los colombianos, a la clase media, y más regalos tributarios a las grandes empresas", añadió Miranda en un video publicado en sus redes sociales.

El pasado lunes, más de un millar de personas realizaron un plantón en la céntrica Plaza de Bolívar de Bogotá, donde al ritmo de las cacerolas manifestaron su rechazo a la Ley de Crecimiento.