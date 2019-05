Congreso chileno da primer paso hacia la adopción homoparental

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles 8 de mayo del 2019 una reforma a la ley de adopción de Chile para permitir a parejas homosexuales hacerse cargo de un hijo, un texto que ahora pasará a ser debatido en el Senado.

La Comisión de Familia de la Cámara Baja propuso esa reforma tras analizar durante casi un año la ley de adopción. Finalmente admitió esa innovación para su votación en la sala donde fue aprobada por 104 votos a favor, 35 en contra y cuatro abstenciones.



El texto propone permitir la adopción a familias sea cual sea su composición, según indica el texto aprobado por la Cámara, de mayoría opositora.



De aprobarse ese cambio en el Senado, las parejas LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales) podrán adoptar, lo cual modificaría el proyecto de ley de adopción enviado al Congreso en 2013 durante el primer gobierno del conservador Sebastián Piñera (2010-2014) .



La actual presidencia de Piñera (2018-2021) incluyó en 2018 indicaciones sobre ese proyecto de ley para que la adopción se permitiera solamente a los matrimonios, siempre con la presencia de un “rol de padre y madre”. Ambas obligaciones fueron rechazadas en la votación de esta jornada.



En Chile, el matrimonio igualitario -otro gran anhelo de la comunidad LGBTI del país- no está permitido, por lo que las parejas homoparentales no hubieran podido adoptar si los diputados se hubieran inclinado por las propuestas del gobierno.



En medio de este debate, el presidente Piñera ha declarado que la ley de adopción debe atender “el interés superior del niño o niña” y ha criticado que el debate se haya centrado en que si las parejas homosexuales pueden o no adoptar.



El tema de la adopción “está totalmente tergiversado por los intereses de minorías”, ha manifestado el mandatario en diversas ocasiones.



Ahora, el Senado, donde la oposición también tiene mayoría, deberá decidir si se concreta la reforma o no.



Si en esa instancia se realiza algún cambio al texto de la reforma, ésta deberá volver a la Cámara de Diputados.

En Chile rige desde 2015 el Acuerdo de Unión Civil que permitió legalizar parejas homosexuales, pero que no legisla sobre adopción.