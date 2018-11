La primera congresista suramericana, de origen ecuatoriano, quiere dar voz a los hispanos en el Congreso de EE.UU.

LEA TAMBIÉN

La demócrata de origen ecuatoriano Debbie Mucarsel-Powell se propone como "primera congresista suramericana" dar voz a los hispanos, promover una reforma migratoria, bajar los costos de los medicamentos y "sacar el dinero" de la política.

En una entrevista con Efe, Mucarsel-Powell manifestó que en las reuniones que ha mantenido en Washington con otros demócratas elegidos para la Cámara de Representantes el pasado 6 de noviembre se han planteado "introducir una ley de reforma migratoria".



"Va a ser una prioridad de los demócratas y yo pienso que en los primeros cien días podemos introducir algún tipo de ley que proteja a los inmigrantes", aseguró.



La congresista electa, de 47 años, detalló que buscarán amparar a los "soñadores", los jóvenes llegados a EE.UU. en la infancia como indocumentados, y darles un camino a la ciudadanía.



Eso mismo quieren para los que poseen un Estatus de Protección Temporal (TPS), medida que ha beneficiado a unos 436 000 inmigrantes, muchos de ellos centroamericanos y haitianos, y que está siendo eliminada por el presidente Donald Trump.



La ecuatoriana, que representará al distrito 26, en el extremo sur de Florida, con un 70% de electores hispanos, señaló que además quiere incluir a los venezolanos en un TPS.



Dentro de las propuestas de las exdecana asociada de la Escuela de Medicina de la Universidad Internacional de Florida (FIU) está además "bajar los costos de las medicinas, proteger a las personas que tienen condiciones preexistentes y aumentar el acceso de servicio médico".



"Hay más o menos 100 000 personas que dependen de la Ley de Cuidado Asequible de la Salud (ACA) y 300 000 que están viviendo con condiciones preexistentes en el distrito, es un tema sumamente importante", enfatizó.



Nacida en Quito y llegada a EE.UU. con 14 años, la futura congresista recordó que se lanzó a la política cuando "los republicanos dijeron que iban a acabar" con ACA, la ley expedida durante el Gobierno de Barack Obama (2009-2017) que el presidente Trump prometió eliminar pero aún sigue vigente.



"Miles de familias de mi distrito dependen de esta ley de salud para tener acceso médico", reiteró Mucarsel-Powell, uno de los 42 hispanos que ganaron puestos en el Congreso en las pasadas elecciones, en las que el Partido Demócrata recuperó la mayoría en la Cámara de Representantes.



En la Cámara Baja del nuevo Congreso, los hispanos de Florida estarán representados por ella, el también demócrata y Darren Soto, de origen puertorriqueño, y por el republicano de origen cubano Mario Díaz-Balart. En el Senado la representación corre a cargo de Marco Rubio, republicano y cubano-estadounidense.



Mucarsel-Powell, quien le arrebató el escaño al congresista de origen cubano Carlos Curbelo, dijo que buscará la forma de ayudar a los cubanos de la isla y aquellos que "viven aquí, para que puedan tener la libertad de visitar a sus familiares en Cuba".

A su juicio, la política de Estados Unidos hacia la isla de las últimas décadas "no ha funcionado (...) Yo quiero encontrar una manera de apoyar al pueblo cubano para que ellos se pueden independizar y cambiar su Gobierno", enfatizó.



Señaló además que trabajará con los demócratas en una reforma de la financiación de campañas para "sacar el dinero de la política (...) Los intereses especiales influyen tanto con tantos legisladores que yo creo que eso es uno de los problemas que hemos tenido", afirmó.



Esta inmigrante se mostró "orgullosa" de ser la primera "nacida en Ecuador" en llegar al Congreso de Estados Unidos. "Me siento con mucha responsabilidad al ser la primera ecuatoriana, la primera suramericana que va a estar en el Congreso, por eso estoy enfocada en elevar las voces de la comunidad latina", dijo Mucarsel-Powell, licenciada en Ciencias Políticas.



"Nosotros como latinos necesitamos personas que nos van a representar", indicó la congresista electa, que hará parte de un Congreso con número récord de mujeres.



En ese sentido, expresó que admira "los valores y prioridades" de la veterana congresista Nancy Pelosi, quien se convirtió en 2006 en la primera mujer en llegar a la Presidencia de la Cámara de Representantes, porque son los "mismos que tenemos aquí en Florida".



Mucarsel-Powell mostró su apoyo a Pelosi, que por estos días enfrenta la oposición de un sector más progresista del Partido Demócrata que no la quiere presidiendo de nuevo la Cámara Baja.



"Ella puede unir al partido, ella ha sido efectiva, una mujer muy fuerte. En este momento necesitamos una persona con experiencia que nos guíe en los próximos dos años", manifestó.