En seis sectores de Quito se registra alta congestión vehicular, pese a restricciones de movilidad

Cada vez hay más congestiones vehiculares en diferentes sectores de Quito, pese a que continúan vigentes las restricciones de movilidad implementadas por la emergencia sanitaria del covid-19.

Estas señalan que los autos particulares con identificaciones impares pueden movilizarse los días lunes, miércoles y viernes. Los pares los martes, jueves y sábados. Sin embargo, esas disposiciones no se cumplen y se han reportado miles infractores en la capital.



Desde el 17 de marzo hasta el 2 de septiembre de este año, 5 053 personas han sido sancionadas por incumplir las restricciones.



La mañana de hoy, miércoles 9 de septiembre de 2020, este Diario recorrió seis sectores en donde se reportaron trancones. Uno se registró a las 10:00 en la intersección de las avenidas Mariscal Sucre y Mariana de Jesús, a la altura de La Comuna, occidente de la ciudad.



Una fila de autos, de aproximadamente un kilómetro, se formó allí en sentido sur-norte. Los conductores se demoraban más de 10 minutos en circular por el sector. “Son una molestia los agentes de tránsito. No realizan los controles en puntos estratégicos, piden documentos de infractores en sitios inadecuados y esto provoca más desorden”, manifestó Vinicio Díaz que se movilizaba al norte de Quito.



Otro problema para los usuarios es el semáforo ubicado frente al monumento a Twintza. “Se acumulan muchos carros allí”, dijo Eduardo Simbaña.



Una avenida conflictiva es la Napo, desde la calle Bobonaza hasta la Pasteurizadora Quito en Luluncoto (sur). Allí se formó esta mañana un cuello botella de tres cuadras, los carros transitaban de forma desordenada, se cambiaban de carril de forma súbita sin advertir a quienes se movilizaban atrás. Algunas motos invadieron el carril exclusivo del corredor suroriental.



Ivonne Peñaherrera vive en el barrio Pío XII. Todos los días se moviliza en su automóvil a su oficina ubicada en las avenidas Colón y Amazonas. Señala que sale con una hora de anticipación para llegar a tiempo. “Hay una gran cantidad de buses y conductores que son desordenados para manejar”.



La congestión se produjo a lo largo de las calles Bobonaza, Guayllabamba y Upano en sentido sur-norte. De ahí se extiende hasta la pasteurizadora y baja a la calle Fidel López Arteta, en donde se ubican indigentes que piden dinero a los conductores por cerrar el paso en la avenida Velasco Ibarra. “Eso es insoportable y genera más congestión”, señaló el conductor Luis Castro.



En las inmediaciones de El Trébol también se produjo un cuello de botella entre los carros que vienen del valle de Los Chillos a Quito. “Hay un poco de desorden actualmente, pero no se compara con el caos que se generaba antes de la pandemia”, comentó Patricio Borja, quien salió de su casa en el barrio Monjas Orquídeas.



En La Marín (centro), el punto conflictivo se reporta en la intersección de la avenida Pichincha y Pedro Calixto, a la altura del semáforo donde los buses giran para regresar al sur.



Las unidades se acumulan e impiden la fluidez vehicular de los automóviles pequeños que se dirigen a la zona del Coliseo Julio César Hidalgo.



Nathalia Romero trabaja en un bus de servicio urbano. Diariamente, ella se traslada desde la ciudadela Ibarra, en el extremo sur de la urbe, hasta el centro de Quito. A su criterio, la circulación es lenta en la avenida Mariscal Sucre desde La Magdalena hasta el sector de Miraflores. “En las zonas en las que se paran los carros particulares y buses de transporte urbano se producen los robos”.

En la avenida Galo Plaza y Ramón Borja, localizadas en el norte de Quito, se acumulan vehículos. También en los semáforos que se extienden a lo largo de la vía.