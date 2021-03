La confusión de Maduro: dice que la mascarilla cubre 'la pantorrilla'

El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, es conocido en el mundo por la profunda crisis en la que ha estado sometido su país bajo su gobierno. Pero también se ha vuelto viral debido a los comentarios curiosos que ha hecho sobre distintos temas.



Muchos de ellos le han valido una gran cantidad de burlas en las redes sociales.



En YouTube, por ejemplo, hay decenas de videos que hacen largos recuentos de errores que ha cometido.



En la pandemia, ya había compartido información falsa, pues presentó unas supuestas 'gotas milagrosas' para combatir el virus. Sin embargo, no aportó ninguna prueba científica seria que le permitiera demostrar que funcionaban.



En su última salida en falso sí estaba compartiendo información de bioseguridad útil, pero no lo hizo de la forma correcta.



En plena transmisión virtual estaba tratando de mostrar cuál era el uso correcto del tapabocas. Se lo puso en la cabeza, a modo de sombrero, para ridiculizar a aquellos que no saben colocárselo bien.



Entonces dijo: "El tapabocas bien puesto, mira, bien. Que cubra bien, aquí, la pantorrilla", aseguró, señalando el mentón.



Las redes sociales no tuvieron piedad. Un alud de críticas y burlas se desató y el fragmento de la transmisión se hizo viral en unos pocos minutos.

Entretanto, Venezuela pasa una crisis sin precedentes en la historia de Latinoamérica. A la crisis económica y social que arrastraba a millones de personas a la miseria y el exilio se le sumó la pandemia del coronavirus que, según entidades internacionales como la OMS, es mucho más grave de lo que el régimen ha compartido.



Actualmente, en ese país se están distribuyendo las vacunas rusas Sputnik V. Hasta el momento han llegado 200 000 dosis, en dos lotes de 100 000. Maduro fue uno de los vacunados, pues recibió la inyección el pasado 6 de marzo.