Información contradictoria de la AMT sobre circulación el domingo 13 de septiembre del 2020 en Quito

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó la tarde de este sábado 12 de septiembre del 2020 que el domingo 13 de septiembre los vehículos particulares podrán circular en Quito sin importar si el dígito en el que termina su placa es par o impar. El anuncio generó confusión en la ciudadanía, pues hasta la mañana del 12 de septiembre, la AMT había asegurado que la circulación estaría permitida únicamente para vehículos con placas impares.

Hasta la mañana de este sábado, la AMT sostenía en respuestas dirigidas a usuarios a través de la red social Twitter, que el domingo 13 de septiembre se mantenía la restricción de circulación por placas. Es decir, que el domingo 13 debpían circular únicamente vehículos cuyas placas terminen en dígito impar (1, 3, 5, 7 y 9).



Así lo documentó EL COMERCIO, a partir de las respuestas emitidas por la entidad. Sin embargo, algunas de estas publicaciones- como la que se muestra a continuación- han sido eliminada de la cuenta de Twitter de la AMT.

Tuit publicado por la AMT a las 11.28 de este sábado 12 de septiembre del 2020; por la tarde fue eliminado. Foto: Captura

En otros mensajes, que no habían sido eliminados hasta las 13:45 de este 12 de septiembre y que fueron difundidos por la AMT entre la tarde y la noche del 11 de septiembre, la agencia dio la misma respuesta a la ciudadanía, por lo que se daba por hecho que la circulación para este domingo 13 de septiembre estaría permitida únicamente para vehículos cuyas placas terminen en dígitos impares.

Captura de pantalla de una respuesta emitida el 11 de septiembre del 2020 por la tarde por la AMT a una usuaria sobre la ciruclación vehicular para este domingo 13 de septiembre del 2020. Foto: captura.

Captura de pantalla de una respuesta emitida el 11 de septiembre del 2020 por la tarde por la AMT a un usuario sobre la ciruclación vehicular para este domingo 13 de septiembre del 2020. Foto: captura.

Captura de pantalla de una respuesta emitida el 11 de septiembre del 2020 por la tarde por la AMT a un usuario sobre la ciruclación vehicular para este domingo 13 de septiembre del 2020. Foto: captura.



Sin embargo, las respuestas de la AMT cambiaron después del mediodía de este sábado 12 de septiembre. En otros mensajes, la agencia aseguró que desde este 13 de septiembre del 2020 ya entrará en vigencia la circulación libre de vehículos para los días domingo, tal como se establece en la Resolución A-060 suscrita por el alcalde Jorge Yunda el 10 de septiembre.



Esa resolución contiene una serie de medidas que se aplicarán en Quito después de que finalice el estado de excepción en Ecuador. En la última página del documento reza que esas disposiciones regirán desde el 13 de septiembre, entre ellas el Plan de restricción vehicular 'Hoy Circula', para gestionar la movilidad de vehículos en medio de la pandemia del covid-19.

Este domingo 13 de septiembre se pone en vigencia la última resolución y se dispone que todos los vehículos pueden circular. Saludos — AMT Quito (@AMTQuito) September 12, 2020

El nuevo esquema de circulación establece que los domingos y los feriados nacionales podrán circular todos los vehículos particulares. La AMT aseguró este 12 de septiembre que la Resolución A-060 del Municipio de Quito entra en vigor desde este domingo 13 de septiembre.



¿Cuándo finaliza el estado de excepción?



La circulación de vehículos particulares sin distinción de placa este domingo 13 de septiembre del 2020 anunciada por la AMT se contradice con la vigencia de estado de excepción declarado con el Decreto Ejecutivo 1126 firmado por el presidente Lenín Moreno. Los 30 días de vigencia del Decreto se cumplen el domingo 13 de septiembre de 2020.



El director del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, Juan Zapata, lo aclaró el viernes 11: “Es necesario aclarar que el estado de excepción sigue vigente hasta el domingo 13 de septiembre, 24:00”, dijo.



Un Decreto presidencial tiene mayor jerarquía legal que la disposición de un alcalde. En ese contexto, la Resolución A-060 debería empezar a regir después de que finalice el estado de excepción.



Ecuador ya no estará en estado de excepción desde las 00:00 del lunes 14 de septiembre. Eso significa que no habrá toque de queda, pero sí medidas de restricción dispuestas por cada gobierno local.



La Resolución A-060 contempla medidas de regulación para Quito: una de ellas es el Plan de restricción vehicular ‘Hoy Circula’, otra es la prohibición de espectáculos públicos, la suspensión de la licencia a bares, discotecas, etc.





‘Hoy Circula’ con rotación de placas en Quito



La Resolución A-060 mantiene el esquema de autorización de movilidad con placas pares e impares. Eso implica que no se retomará el sistema de restricción de dos dígitos por día, como estaba vigente hasta inicios de marzo, cuando se declaró la emergencia sanitaria. En adelante, la nueva fórmula de autorización de circulación tendrá una alternancia mensual.

​



Meses impares: enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre



Los vehículos con placas terminadas en un número impar (1, 3, 5, 7 y 9) circularán los días lunes, miércoles y viernes en lo que queda de septiembre y en noviembre del 2020.



En cambio, los automotores con placas par y cero (2, 4, 6, 8 y 0) circularán los martes, jueves y sábado.





Meses pares: febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre



Los vehículos con placas terminadas en par y cero (2, 4, 6, 8 y 0) circularán lunes, miércoles y viernes de octubre y diciembre.



En cambio, los automotores con placas impar circularán los martes, jueves y sábado en los meses impares del calendario.





¿Qué placas circularán los domingos?



Los domingos (desde el 20 de septiembre) podrán circular todos los vehículos sin restricción, igual que en los días feriados nacionales (Independencia de Guayaquil, Difuntos, Independencia de Cuenca, Navidad) y locales (Fundación de Quito).





Conductores autorizados a circular y nuevos salvoconductos



Algunos vehículos se encontrarán exceptuados de las restricciones vehiculares; es decir, tendrán salvoconducto. Para otras actividades, como personal de salud, no se requerirá tener el documento y sus vehículos podrán circular libremente. En este sentido, la Secretaría de Movilidad deberá emitir un instructivo para con requisitos, requerimientos y procedimientos para la emisión de los salvoconductos.



En el caso de aquellos vehículos que no requieren salvoconducto, los conductores deberán portar la licencia de conducir para el tipo de vehículo autorizado y, según corresponda, la credencial institucional o laboral que los acredite para la excepción.



En cambio, cuando se trate de actividades autorizadas para salvoconducto, el conductor deberá presentar este documento, que habilitará la circulación de su vehículo según el procedimiento y los requisitos detallados en el instructivo de la Secretaría de Movilidad.

​



¿Cómo obtener el salvoconducto?



Desde el 24 de septiembre se habilitará una página web desde donde la ciudadanía que necesita circular sin restricción puede obtener el documento.





Sanción por incumplimiento del ‘Hoy Circula’



Las personas que incumplan las nuevas medidas de restricción vehicular serán sancionadas con una multa equivalente al cincuenta por ciento de un salario básico unificado (es decir, USD 200), así como el retiro y retención del vehículo.