Confusión por alza de precio en la gasolina

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los conductores que tanquean sus vehículos con gasolina extra tienen expectativa frente al alza anunciada en el precio de ese combustible.

Este domingo 23 de diciembre de 2018, Jeaneth Guevara, quien trabaja en Súper Gasolinera, una estación de servicios de Petroecuador, relató que la mayoría de personas preguntan si ya subió la gasolina o dicen que se enteraron de que en el norte ya cambió el precio.



En ese lugar, la mayoría de clientes está tanqueando 'a full' porque piensa que el alza será de un momento a otro. Aunque ella ya se enteró por las noticias de que el alza oficial será el 26 de diciembre, no lo anuncia, pues espera las disposiciones de sus jefes. Guevara cuenta que el día que más gente llegó, fue el viernes. Ayer y hoy ha habido menos gente.



Andrés Rojas dice que no conduce a diario, pero usualmente, cuando el tanque está a la mitad, lo completa al límite y le sale aproximadamente USD 5 ó 6."Tocaría ver cuánto sale cuando si sube la gasolina", dijo.



En otro punto de Petroecuador, ubicado en la avenida Maldonado, en el sector de El Beaterio, otro usuario, Miguel Jácome, rechaza el incremento: "No me parece que suba la gasolina. Ahora hay crisis y es difícil mantener el tanque lleno, peor luego. Una vez subida la gasolina, es casi inevitable que empiece a subir todo y es lo que la gente que está arriba no se da cuenta o quiere taparnos".



Allí atiende Ángel Alucho y dice que la gente tiene mucha preocupación. "Nos dicen que ya no van a sacar los carros y van a dejar en la casa. Muchos piensan que ya se ha subido la gasolina desde ayer y les decimos que no todavía, porque aún no nos han dispuesto subir".

En estos días, esa gasolinera ha tenido menor demanda. Alucho cree también que desde el sábado empezó el feriado de cuatro días, por Navidad y baja el número de personas que van a tanquear.