El conflicto en las comisiones divide al Consejo de Asamblea Nacional

En el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) hay posturas divididas en relación a la aplicación de sanciones para los asambleístas que se ausentan de las reuniones del Pleno o no acuden a las comisiones.

De los siete integrantes que tiene este organismo, solo el presidente de la Asamblea, César Litardo, y María Belén Marín, primera vocal, ambos de Alianza País (AP), están decididos a que se multe a los legisladores que incumplen con sus tareas.



“En algunos casos, también vamos a transparentar los procesos de asistencias, a través de la página web y de las redes sociales de la Asamblea, para que se conozca quiénes asisten o no a un Pleno”, dijo este jueves 8 de agosto del 2019 Litardo.



El primer vicepresidente, César Solórzano (BIN), el segundo vicepresidente, Patricio Donoso (Creo) y Carlos Cambala (AP-aliados) creen que primero deben agotarse diálogos y guardan cautela.



“Primero vamos a entablar un diálogo con cada uno de los presidentes y los miembros de las comisiones. Si es que no existen cambios, allí sí se va a ver los mecanismos para poder sancionarlos”, expresó Solórzano.



Rina Campain, de Creo, y Cristina Reyes, del PSC, quienes también forman parte del CAL, sostienen que hay vacíos en la Ley de la Función Legislativa y su reglamento que impiden sancionar estas conductas.



Tanto Campain como Reyes forman parte de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, que está tres meses sin sesionar por conflictos con su presidenta, María José Carrión (AP).



El artículo 3 del Reglamento, sin embargo, precisa que “los asambleístas tienen la obligación de asistir a las sesiones del Pleno y de las Comisiones especializadas, el día y hora señalados en la convocatoria”.



Por este tipo de incumplimientos se contemplan multas de hasta un día de remuneración para los legisladores (USD 175).



En dos ocasiones, Héctor Yépez (Creo), presidente de la Comisión de los Gobiernos Autónomos, ha enviado oficios al presidente Litardo para pedir que se adopten medidas contra los parlamentarios que “incumplen con el deber de trabajar”.



Esta es otra de las comisiones que no sesiona por falta de quórum desde el 16 de mayo pasado, cuando fue reorganizado el Parlamento para lo que resta de su período.



Desde hace un mes, tampoco logra reunirse la Comisión de los Derechos Colectivos, que preside el asambleísta Jaime Olivo, de Pachakutik.



A su vez, la Comisión de Soberanía, presidida por Fernando Flores (Creo), tiene problemas para sesionar desde el 19 de junio, un día después de que fue denunciado ante la Fiscalía por su alterna Ceciclia Canchig, por una supuesta falsificación de firmas para principalizar a su hijo Juan Flores Arroyo.



El tema fue analizado este jueves 8 de agosto en el CAL, mientras que los asambleístas Roberto Gómez y Lourdes Cuesta solicitaron llevar a juicio político a la ministra María Paula Romo, a quien acusan de incumplir sus funciones.