¿Son confidenciales las listas de vacunados contra covid-19 en Ecuador?

La organización Acción Jurídica Popular sigue a la espera de que el Ministerio de Salud Pública (MSP) entregue la información relacionada con el listado de vacunados en fase cero, los contratos con las proveedoras y el plan de inmunización contra covid-19, tras obtener la orden de un juez.

Angélica Porras, integrante de esta agrupación, señaló que el lunes 15 de marzo del 2021 se cumplirá el plazo dispuesto por la jueza para que la Cartera remita la documentación. “Estamos esperando para ver si se cumple o no la orden, ya que ayer escuchamos que no se la entregará, ya que se envía la información solo a Fiscalía”.



Si eso ocurre, Acción Jurídica Popular interpondrá una medida por incumplimiento de sentencia que puede terminar hasta en la destitución del titular de la Cartera de Salud. “Como hay una orden judicial y si no llegara a cumplirse se iniciará esta medida. Pero primero debemos pasar por una nueva audiencia, ya que el Ministerio apeló la decisión de la jueza”.



El ministro de Salud, Rodolfo Farfán, comentó este miércoles 10 de marzo del 2021 en un medio televisivo que: “la ética y la transparencia son válidas, pero también guardar la ley (...) el Código Salud no permite revelar la historia clínica y las condiciones de un paciente, públicamente”.



Consultada sobre el tema, Porras indicó que las declaraciones del titular del ramo son “contradictorias”, ya que ha comentado que se hará visible el listado de quienes se vacunen en fase uno, pero “por qué no se puede poner los de fase cero. Hay una debilidad en su argumento”.



Ella reconoce que, en la Ley del Paciente, en sus artículos cuatro y cinco, se garantiza la confidencialidad del estado de salud, diagnóstico, historia clínica, prescripciones médicas y tratamientos. “Allí estamos hablando de personas enfermas, pero en el caso de la inmunización no porque se trata de ciudadanos que acceden a un bien público que se llama vacuna”.



Porras reconoce que sí hay información que es de carácter reservado y está relacionada a los temas de seguridad nacional. Sin embargo -cuenta- los contratos con las proveedoras de fórmulas tendrían estos acuerdos, en especial, en lo relacionado con precios por unidad.



“Países como Perú no firmaron estas cláusulas de confidencialidad, ya que, entre otras, se pedía que los gobiernos se hicieran cargo de los efectos secundarios producto de la vacunación”.



Si los documentos se entregan sin mayor inconveniente, Acción Jurídica Popular difundirá los mismos. “Los haremos públicos porque creemos en la transparencia y evaluaremos para futuras acciones”.



La Defensoría del Pueblo, delegación Pichincha, también interpuso una acción para el acceso a la información ante la justicia. Esta fue aceptada por la jueza a cargo. El tiempo establecido para la entrega es de 10 días, es decir, hasta el 13 de marzo del 2021.



Roberto Veloz, delegado provincial, sostuvo que ellos harán públicos los datos proporcionados por la Cartera del ramo. “La Fiscalía no puede, porque están en fase de investigación previa y eso es reservado. Pero en todo lo que se entrega por acceso a la información rige el principio de publicidad y transparencia”.



En redes sociales, ciudadanos han criticado al ministro Farfán porque la Cartera de Salud difunde fotografías y videos con nombres e imágenes de ciudadanos vacunados, para promocionar o informar el avance del proceso de inmunización contra el SARS-CoV-2 en el país. Pero se niega a difundir los nombres de los beneficiados por vacunas, una lista VIP, en la que según Acción Jurídica están personas que no son parte de los grupos vulnerables, como se especificó al inicio.



Así, con las primeras dosis se inmunizó a la madre del exministro de Salud; luego se conoció que un radiodifusor y un dirigente de un equipo de Quito se vacunaron, sin vivir en geriátricos. Además, rectores universitarios denunciaron que se los invitó a ser parte de un listado oficial preferente para vacunarse.

Hasta el martes 9 de marzo del 2021 se han inmunizado 69 030 personas con primera dosis, según la página Plan Vacunarse.