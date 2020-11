Conferencia Episcopal Ecuatoriana presenta a sus nuevas autoridades

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) ya tiene nueva directiva. La mañana de este miércoles 11 de noviembre del 2020 se presentó al monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, como el nuevo presidente.

La nominación se realizó ayer, en el marco de la Asamblea Plenaria, que culminó este miércoles. Como vicepresidente de la CEE quedó monseñor Alfredo Espinoza, arzobispo de Quito; secretario General, monseñor David De la Torre, obispo Auxiliar de Quito; y secretario Adjunto, padre Max Ordóñez.



Las nuevas autoridades fueron elegidas por los obispos titulares, auxiliares y eméritos de la Iglesia del país que se reunieron, por primera vez en este año, presencialmente. La Asamblea de abril fue cancelada a causa de la pandemia, aunque han mantenido reuniones periódicas en modalidad virtual.



La CEE es una institución de carácter permanente que reúne a los obispos del Ecuador para ejercer algunas de las funciones pastorales que les corresponde.



Monseñor De la Torre informó que los obispos del Ecuador ratificaron su compromiso de "seguir soñando una sociedad más equitativa".



Agregó que “es tiempo de acuerdos, no de divisiones”. Y enfatizó que “debemos construir puentes de diálogo y de encuentro entre todos los sectores que buscan el bien común por encima de sus intereses personales”.



El flamante Presidente de la CEE mencionó que la corrupción está en todos los niveles, inclusive en el religioso, de allí que se comprometió a trabajar para ponderar los valores; por ejemplo, el respeto a lo ajeno.



En el tema político, Cabrera apuntó que la Iglesia ofrecerá algunas líneas de acción motivadas por los intereses del Ecuador. Y en tiempos electorales lo que solicitó a los candidatos es que "aprendan a escuchar al pueblo con respeto y atención, escuchar su clamor, sentir el corazón desesperanzado que vive el pueblo".



Y segundo, "caminar junto al pueblo, no desde las tarimas, balcones o redes sociales". Los candidatos deben, insistió Cabrera, entrar en el corazón de la gente, "si no lo hacen poco o nada servirá lo hablado, y sus discursos serán solo demagogias".



Agregó que a la pandemia del covid-19 se suman otras: la pandemia de la insensibilidad, el individualismo, la corrupción, la violencia interfamiliar… A todas ellas, dijo, "debemos contrarrestarlas anunciando la luz, el respeto, la solidaridad y la verdad".