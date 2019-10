Confederación de Trabajadores pide al Gobierno no disminuir las vacaciones en el sector público

LEA TAMBIÉN

El presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, Édgar Sarango, informó hoy, 21 de octubre del 2019, que el gremio solicitó al Gobierno que no incluya la disminución de las vacaciones en el sector público ni el aporte de un día de salario al mes en la reforma laboral.

"Eso está prácticamente desestimado. No pasaría. Apelamos a la voluntad del Presidente de la República para que esto se finalice en el menor tiempo posible", afirmó Sarango, tras un encuentro en el Palacio de Carondelet con el presidente de la República, Lenín Moreno, y el ministro de Trabajo, Andrés Madero.



En la cita también participaron el Comité de Empresas de Petroamazonas; y la Federación de Trabajadores Municipales del Ecuador.



La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que se reunió previamente con el Gobierno, también descartó la semana pasada que la reforma establezca una reducción a las vacaciones de los servidores públicos y aporte de un día de salario.



El representante de la CTE desestimó además que se incluya una disminución del 20% en la remuneración de los trabajadores públicos que tengan renovación de contratos ocasionales, propuesta que calificó de "violación de derechos".



Sobre las movilizaciones previstas para el 30 de octubre por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el presidente de la CTE aclaró que no han sido convocados. "Debemos buscar una salida más adecuada. El momento actual no da para nuevas medidas de hecho en las que se ponga en peligro otra vez la democracia".

Ministro Madero dijo que el Gobierno está recibiendo las propuestas de los distintos gremios de trabajadores.