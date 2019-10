Si usted conduce su vehículo con el extintor descargado, no lleva botiquín o si el alcohol está caducado puede ser multado

LEA TAMBIÉN

Durante los controles en las vías que realiza la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) en Quito, los uniformados verifican que los conductores cumplan con cada una de las normas de circulación vehicular que estipula el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Allí, se establecen las contravenciones y las multas que la persona deberá cancelar si no cumple la ley.

En los operativos que se ejecutan durante esta semana, además de revisar que los automotores hayan pasado la Revisión Técnica Vehicular (RTV), se inspecciona que no transiten con llantas lisas, que cuenten con las dos placas y que los conductores no manejen en estado etílico. También se revisan otros detalles, entre ellos, que cuente con un extintor que esté cargado y que la fecha de caducidad no haya vencido y que el botiquín de primeros auxilios esté completo, por ejemplo, que el alcohol no esté caducado. Estas faltas son una contravención de sexta clase y tienen una multa del 10% de un Salario Básico Unificado (SBU), es decir USD 39,40 y la reducción de tres puntos en la licencia de conducir.



Ayer, por ejemplo, los agentes de tránsito realizaron controles en la avenida Brasil, en el norte de Quito. Una buseta escolar que trasladaba personal de una empresa privada fue inspeccionada: se revisó emisión de gases, luces, triángulos de seguridad, extintor y botiquín de primeros auxilios. Todo estuvo en orden salvo una cosa, el alcohol para curaciones estaba caducado. Por esta razón el conductor fue sancionado con tres puntos menos en su licencia.



Mauricio Tayupanta, director de Fiscalización de Tránsito y Transporte Terrestre de la AMT, indica que el agente tiene potestad para revisar además de la documentación, el estado del vehículo y comprobar que no se cometa ninguna contravención. Si encuentra alguna falta, emite la sanción que la normativa vigente establece. Dependiendo de la gravedad de la contravención, depende la multa, los puntos menos en la licencia, e inclusive, los días de cárcel.



Durante el control, el agente pide al conductor que detenga el vehículo, solicita la licencia y matrícula, y puede utilizar los aparatos especiales para medir opacidad o grosor del labrado de las llantas. También puede verificar los accesorios. Si el conductor se niega, puede ser multado.



Las contravenciones de primera clase son sancionadas con cárcel de tres días, una multa de un Salario Básico Unificado, USD 394 y 10 puntos menos en la licencia de conducir. Entre las faltas están manejar sin licencia, irrespetar al agente de tránsito, exceder el límite de velocidad y realizar competencias de vehículos en las vías.



Entre las contravenciones de segunda clase -que son multadas con el 50% de un salario básico (USD 197) y menos nueve puntos en la licencia- están conducir con licencia caducada o anulada.



Detener el vehículo en zonas de seguridad, curvas, puentes, ingresos y salidas de los mismos y túneles, construir reductores de velocidad en las vías, sin autorización, son contravenciones de tercera clase y se sancionan con el 40% de un SBU (USD 157,6) y 7,5 puntos menos en la licencia.



En las contravenciones de cuarta clase (que tienen una multa del 30% de un SBU (USD 118,2) y reducción de seis puntos en su licencia) están faltas como desobedecer las órdenes de los agentes o las señales de tránsito, rebasar en curvas, puentes, túneles o al coronar una cuesta, faltar de palabra a la autoridad y transportar carga sin colocar en los extremos banderines rojos en el día o luces en la noche. Además, viajar en motocicleta sin casco y adulterar las placas u ocultarlas.



Las contravenciones de quinta clase tienen una multa del 15% de un SBU (USD 59,1) y la reducción de 4,5 puntos en su licencia. Recibirá está amonestación quien evada el pago de los peajes, quien circule en contravía, quien se estacionarse en lugares no permitidos y quien no exija el uso de cinturón de seguridad a sus acompañantes. Asimismo, quien haga un indebido cambio de carril y quien lleve en sus brazos o en sitios no adecuados a personas, animales u objetos. También quien maneje sin luces y quien invada la ciclovía.



Por otro lado, invadir vía exclusivas, llevar a niños sin las correspondientes seguridades, instalar sirenas de cualquier tipo en el auto, conducir un vehículo con vidrios polarizados y utilizar el teléfono celular mientras conduce, es una contravención de sexta clase y tiene una multa del 10% de un SBU (USD 39,4) y la reducción de tres puntos en la licencia.

Finalmente, entre las contravenciones de séptima clase están tocar inadecuadamente la bocina del auto, no usar el cinturón de seguridad e instalar luces, faros o neblineros en sitios prohibidos del automotor. Además, los peatones que en las vías públicas no transiten por las aceras o sitios de seguridad recibirán una multa del 5% de un SBU (USD 19,7) y la reducción de 1,5 puntos en su licencia, en caso de que el transeúnte la posea.