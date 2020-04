5 577 conductores de autos han sido sancionados en el país por irrespetar la restricción de movilidad

LEA TAMBIÉN

Cada vez más vehículos circulan por el país pese a que está vigente una restricción a la movilidad, una medida interpuesta para frenar el covid-19.

Por ejemplo, la mañana de este martes 14 de abril del 2020, el sector en los túneles y otras zonas de Quito reportaron con una fuerte carga vehicular.

En este momento está vigente una medida que permite a los vehículos movilizarse de acuerdo con el último dígito de la placa.



El lunes pueden hacerlo los números terminados en 1 y 2, los martes 3 y 4, los miércoles 5 y 6, los jueves 7 y 8 y los viernes 9 y 0. Mientras que los sábados y domingos no puede circular ningún vehículo particular, salvo que sus propietarios tengan salvoconductos.



Sin embargo, en las vías aparecen automotores que no deberían hacerlo, porque la placa no coincide con el día y tampoco tienen salvoconductos.



Los agentes dicen que una de las excusas más frecuentes es que solo salieron a la tienda.



Un informe emitido la mañana de este 14 de abril del 2020, el Ministerio de Gobierno dice que hasta hoy en el país han sido sancionados 5 577 conductores de autos particulares y a 2 853 de motos que violaron la restricción vehicular.



Los amonestados han aumentado conforme pasa el tiempo. Por ejemplo, el 18 de marzo, solo dos días después de emitido el estado de excepción ya había 99 choferes de vehículos sancionados. El 10 de abril subió a 4 922 y hoy son 5 577.



En Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) retiene el vehículo de los infractores y extienden una multa de USD 60. En cambio, en Guayaquil la Agencia de Tránsito Municipal (ATM) sanciona con USD 200 y emite una notificación con 9 puntos menos en la licencia.



El Ministerio de Gobierno tiene otro dato y dice que la sanción por la sanción por primera vez es de USD 100, luego de un salario mínimo y posteriormente la cárcel.