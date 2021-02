145 conductores ha sido sancionados por irrespetar el plan Hoy no circula en Quito hasta el 24 de febrero del 2021

Con la aplicación del plan de movilidad Hoy no circula, los tiempos de desplazamiento de los automotores han mejorado, según los cálculos realizados por los técnicos de la Secretaría de Movilidad del Municipio de Quito.

“Se ha optimizado el promedio de velocidad de los vehículos. Antes era de 13 km/h y ahora es de hasta 22. Esto permite que los viajes en el transporte público sean más cortos y permite movilizar con mayor agilidad y rapidez a la población”, manifestó Guillermo Abad, secretario de Movilidad.



El funcionario acotó que el objetivo de la medida es limitar los traslados improductivos destinados al ocio y que actualmente atentan contra los indicadores de salud por la emergencia sanitaria del covid-19. “Previo a una aglomeración o fiestas clandestinas existe un desplazamiento, el cual se produce en vehículos particulares”.



En diferentes intersecciones viales de Quito se instalaron contadores de carros. “Con los datos levantados por esos aparatos se calculó que con las nuevas restricciones circulan en promedio 338 000 vehículos. Se mide el conteo con los promedios de años anteriores a la misma fecha”.



Con esos equipos también se analiza la carga vehicular en las zonas más concurridas. La mañana de este viernes 26 de febrero del 2021, los autos caminaban con fluidez en las principales avenidas como Mariscal Sucre, Velasco Ibarra, Amazonas, Eloy Alfaro, 10 de Agosto, así como las vías del sector de La Marín y las inmediaciones del Coliseo Rumiñahui.

Los vehículos en Quito tienen prohibido circular, según el último número de la placa, para frenar la propagación del covid-19. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO



Desde el 17 hasta el 24 de febrero del 2021, 145 conductores han sido sancionados en el Distrito Metropolitano por irrespetar el Hoy no circula, según datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). De acuerdo con lo que señala la ordenanza 010-2020, ellos deben ser sancionados con el 50% de un salario básico unificado que equivale a USD 200 y la retención del automotor.



El nuevo esquema de movilidad rige desde el 17 de febrero del presente año.



La resolución emitida por la Secretaría de Movilidad del Municipio de Quito establece que de 06:00 a 20:00 los vehículos y motocicletas tendrán prohibición de circulación de acuerdo con el siguiente esquema: Lunes y viernes no podrán circular los automóviles cuya placa termine en 0 y 1; el lunes y martes 2 y 3; el martes y miércoles las identificaciones 4 y 5; el miércoles y el jueves, 6 y 7; el jueves y viernes, 8 y 9.



Eso implica que hay dos días a la semana en que cada vehículo no podrá salir, cando antes eran tres días de prohibición. El sábado y domingo hay libre circulación. Asimismo, todos los carros podrán desplazarse libremente desde las 20:00 hasta las 05:59, entre semana.



La prohibición aplica solo dentro del territorio del Distrito Metropolitano de Quito, salvo la red vial estatal, regional y provincial que conectan la ciudad con otros cantones o provincias.