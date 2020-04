Conductores irrespetan restricciones de movilidad en Quito

Una larga fila de autos se formó el pasado lunes 6 de abril de 2020 en la avenida Velasco Ibarra junto al coliseo General Rumiñahui, en el centro-norte de Quito. Allí, desde muy temprano, policías, militares y agentes de tránsito revisaban las placas y documentos de los vehículos.

Comprobaban que el rostro de los choferes coincida con la foto de la licencia para verificar que los salvoconductos correspondan a quienes se los entregó. También, que las credenciales no estén caducadas.



Los uniformados se tomaban hasta 10 minutos en pedir los papeles y sancionar a quienes no respetaron las nuevas restricciones de circulación, vigentes desde ayer, para evitar la propagación del covid-19.



Estas fueron implementadas debido al ‘relajamiento’ en cuanto al número de personas que salen a los espacios públicos y de vehículos que circulan por las vías. El secretario de Movilidad del Distrito, Guillermo Abad, indicó que al inicio de la emergencia sanitaria se decidió que la restricción vehicular rigiese para números pares e impares, esto lograba retirar de las calles cada día cerca del 50% de vehículos.



Posteriormente, el Gobierno Nacional dispuso alternar los números, lo que retiró aproximadamente un 60% de autos. Con las nuevas reglas, vigentes desde ayer, se pretende sacar de circulación al 80% de los automotores cada día y evitar la saturación.



Ahora, los carros solo pueden salir una vez en la semana; ninguno el sábado y domingo. Según las nuevas disposiciones, solo podrán salir con el último dígito de la placa: 1 y 2 el lunes, 3 y 4 el martes, 5 y 6 el miércoles, 7 y 8 el jueves, 9 y 0 el viernes. Quienes no acaten las medidas serán sancionadas con base en el artículo 389 numeral 1 del Código Penal. Es decir, recibirán una multa del 30% de un salario básico y seis puntos menos en la licencia. Sin embargo, ayer cientos de vehículos con placas de cualquier número circularon por el norte, centro y sur.

EL COMERCIO



José Ortiz, vecino de Calderón, señaló ayer que en esa parroquia así como en Carapungo y San José de Morán circularon autos con placas distintas a las que determina la restricción (lunes 1 y 2). El fin de semana, antes de la nueva medida, ocurrió lo mismo, cientos de carros recorrieron la urbe con familias, gente que iba al mercado, a comisariatos u otras actividades. En la ciudadela Ibarra (sur), por ejemplo, los comerciantes autónomos no regularizados exhibían sus productos desde las camionetas parqueadas en la avenida Martha Bucaram. La imagen se repitió en la calle Quitus, en Calderón (norte).



Los controles se reforzaron desde que se declaró a Quito en emergencia sanitaria por el coronavirus. Datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) refieren que, desde el 17 de marzo hasta las 14:00 de ayer, se efectuaron 756 operativos y se emitieron 1 847 citaciones por las restricciones ve­hiculares.



Roberto Morales, jefe de Operaciones de la AMT, indicó que ayer se desplegaron 61 operativos móviles y se emitieron 140 sanciones. Uno se realizó en las avenidas Mariscal Sucre y Morán Valverde de Chillogallo, en el sur.



Un grupo de uniformados colocó conos naranjas sobre la vía y pidió los documentos a los conductores. Allí, en pocos minutos, 15 vehículos que violaron la restricción fueron sancionados, varios de ellos por falsificar salvoconductos, dijo Óscar Hoyos, coordinador de la AMT en el sur. A través del celular, él se comunicaba personalmente con las empresas o con los dueños de los autos para confirmar la veracidad de los datos. Por ejemplo, un hombre no justificó el uso de ese documento que presentó como comerciante de productos de consumo masivo. “Hay personas que dicen dedicarse a esa actividad, pero al verificar (la información) no es así”.



También hubo quienes trataron de hacerse pasar como servidores de la salud, luego se les comprobó que presentaron documentos falsos y les retiraron el salvoconducto.



Asimismo, se verificó que la licencia y cédula correspondan a la identidad de quien maneja el carro. A futuro -indicó Hoyos- los operativos se realizarán con mayor recurrencia hasta que la gente acate las disposiciones. Según Morales, la mayor parte de infractores se reportó en el sur. “Se molestan al ser sancionados, nos insultan. La ciudadanía no concientiza. Les decimos que se queden en su casa, que no salgan. Pero se ponen a la defensiva”.



También, la Agencia Metropolitana de Tránsito emprendió operativos con winchas para dar cumplimiento a las medidas de control. Los carros que ayer transitaron con la placa que no corresponde al día de circulación fueron retirados mediante plataformas.



Si el auto es retenido no será entregado sino hasta que termine la emergencia sanitaria, indicó la AMT. En ese sentido, el alcalde Jorge Yunda enfatizó que “si tenemos que llevarnos el vehículo que está irrespetando la restricción de movilidad, lo vamos a hacer. Hay que radicalizar las sanciones”.