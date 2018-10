Conductores que transporten pasajeros sin cinturón de seguridad serán multados con USD 57,90 

LEA TAMBIÉN

Los controles del uso del cinturón de seguridad continúan en las terminales terrestres y carreteras del país. La Agencia Nacional de Tránsito (ANT), con el objetivo de reducir la siniestralidad en las vías, anunció varias medidas de seguridad, en septiembre de este año.

Una de ellas es el uso obligatorio del cinturón de seguridad por todos los ocupantes de los vehículos que circulan en el Ecuador, esto incluye a las unidades de transporte inter e intraprovincial, que tienen plazo para implementar este dispositivo hasta diciembre de 2018. La responsabilidad de los ciudadanos es colocarse este dispositivo, sin embargo, el conductor es el que recibirá la multa si este no lo hace.



Según consta en el artículo 390 literal 10 del Código Integral Penal (COIP), el conductor que no exija el uso del cinturón a los pasajeros recibirá una multa del 15% de un salario básico unificado (USD 57,90, en este 2018) y la reducción de 4.5 puntos en su licencia de conducir. El artículo señala que la sanción será para: "La o el conductor de un vehículo automotor que tenga, según los reglamentos de tránsito, la obligación de contar con cinturones de seguridad y no exija el uso del mismo a sus usuarios o acompañantes".



En una encuesta realizada por este Diario se evidenció que el 88,28% de los pasajeros que contestaron al sondeo no utiliza el cinturón de seguridad en las unidades de transporte inter e intraprovincial.



La pregunta: "Cuando se sube a un bus inter e intraprovincial ¿usa el cinturón de seguridad?" fue respondida por 14 808 desde el 25 de septiembre del 2018 hasta este 4 de octubre. De ellas solo 1 736 dijeron que sí se colocan el dispositivo, mientras que 13 072 señalaron que no lo utilizan.



Los controles del cumplimiento de esta medida cuenta con el apoyo y coordinación de la Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Ecuador y Gobiernos Autónomos Descentralizados.



La CTE, desde inicios de este mes, realiza una campaña para recordar a la ciudadanía la importancia del cinturón de seguridad y la multa que pueden recibir los conductores que no exijan a sus ocupantes que se lo coloquen.



La advertencia, sobre las sanciones a la contravención de tránsito, se realiza después de que la autoridad promoviera el uso del cinturón de seguridad a los pasajeros de buses interprovinciales, así como en vehículos particulares. Los agentes de Tránsito a escala nacional pueden sancionar a conductores que no usen el cinturón de seguridad.