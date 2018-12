Conductores se ajustan en los gastos del hogar para afrontar el incremento de la gasolina extra

LEA TAMBIÉN

Desde hoy, 26 de diciembre del 2018, rige el nuevo precio de la gasolina extra y ecopaís que pasó de USD 1,48 a 1,85. Ante esa realidad, los consumidores de esos combustibles se ajustan en los gastos de sus hogares y familias para no resultar afectados.

Hasta las 08:30 de hoy, este Diario hizo un recorrido en cinco estaciones de combustibles de Quito y en estas todavía se comercializaba la gasolina extra al precio anterior. Los despachadores indicaron que el sistema informático aún no actualiza el nuevo costo con el incremento de USD 0,37.



Los conductores aprovechaban para llenar los tanques de sus vehículos, pero indicaron que van a ajustarse en los gastos para que la nueva medida no les afecte en sus economías.



El taxista Raúl Hernández llegó a la estación de Petroecuador de la Plaza Argentina, norte de Quito. Sintió preocupación porque con el aumento le tocará reducir los gastos de comida en su casa. También dejará de comprar ropa y buscará otras alternativas de ahorro. "Ahora, de seguro, tendré menos ingresos al día. Esta medida afectará al dueño del taxi, así como a quienes solo trabajamos como choferes".



Marco Paspuel maneja otro taxi. "Tendremos que apretar el bolsillo para solventar los gastos de la casa (...). Antes, con USD 8 llenamos el tanque, ahora veremos cómo lo hacemos".



Samuel Yánez cargaba combustible a su Suzuki Grand Vitara SZ en la gasolinera Primax de la 6 de Diciembre y Orellana. Para sentir menos el impacto del incremento, él adoptará otras medidas. Por ejemplo, reducirá las salidas a comer en restaurantes, así como los paseos con su familia.



Juan Torres lució preocupado. A su juicio, con la subida de los combustibles vendrá el aumento de los productos de primera necesidad como la comida. De igual forma, él se ajustará en otros gastos de la casa porque todos los días se moviliza en su automóvil.



En las estaciones de combustible no se informó sobre la hora en que regirá el nuevo precio de los combustibles.