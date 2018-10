Conductores de buses y pasajeros tienen temor por los constantes asaltos en la avenida Simón Bolívar

LEA TAMBIÉN

Los asaltos violentos en la avenida Simón Bolívar, ubicada en el oriente de Quito, son una preocupación para los conductores que dan servicio de transporte público en esa ruta y los pasajeros que se movilizan por allí.

Aproximadamente a las 19:30 del pasado viernes 19 de octubre del 2018, los pasajeros de una buseta que se dirigía a Cumbayá, el chofer y el ayudante fueron asaltados por tres hombres armados.



Según testigos, uno de ellos se subió a la altura del Quicentro Sur y los otros en el sector de Pueblo Unido.



El vehículo se movilizaba normalmente. Cuando llegaron al puente peatonal del barrio la Lucha de los Pobres, los tres hombres sacaron sus armas y, con insultos, comenzaron a pedir las pertenencias.



Se demoraron aproximadamente dos minutos en robar a la gente y huyeron en un auto Chevrolet Corsa blanco sin placas. Durante el atraco –indicaron los transportistas- dos pasajeros fueron atacados por resistirse al robo. A uno le apuñalaron y a otro le golpearon con el mango de una pistola (cachazo) en la frente.



La mañana de este lunes 22 de octubre del 2018, los choferes que laboran en esa ruta todavía comentaban lo que ocurrió. Coincidieron que los robos de ese tipo son recurrentes y se presentan más en horas de la noche, a partir de las 18:30 en adelante. Por eso, tienen miedo de trabajar a esa hora.



Los usuarios aseguran que los sospechosos siempre se suben a los buses en la parada del Quicentro Sur. Mientras asaltan a los pasajeros, un vehículo pequeño sigue de cerca al bus que transporta a las víctimas. “Huye con los asaltantes luego de que robaron”, narró uno de los choferes. Los vehículos que los acompañan –añadió- son un Chevrolet Corsa Blanco y un San Remo de color vino.

Pasajeros y choferes de buses de transporte público que circulan por la av. Simon Bolivar temen ser asaltados. Foto: Eduardo Teran / El Comercio



El gerente de una de las compañías afectadas indicó que seis unidades de su empresa fueron asaltadas en los últimos tres meses. De igual forma, en todos los atracos, tres personas agredieron a los pasajeros con armas blancas y de fuego.



“Si no les entregan las pertenencias les apuñalan como ya ha sucedido en el puente de la Lucha de los Pobres”, manifestó. En un caso, a una persona le atacaron en la pierna por negarse a entregar el teléfono.



Este Diario entrevistó a dos conductores de otra empresa que opera en la misma zona. Uno fue víctima de un asalto hace un año.



Él contó que los asaltantes primero se hacen pasar por usuarios y luego los intimidan con armas blancas y palabras ofensivas. “Salen de Guajaló y es común que nos roben pasando la Lucha de los Pobres”.



Lo mismo opinó otro chofer, quien sufrió un atraco en febrero de este año. Y fue de la misma forma: tres personas se hicieron pasar como pasajeros y, al llegar a una zona despoblada de la vía, arrebataron las pertenencias de la gente. Él fue agredido con la pistola en la cabeza. “Me suturaron cinco puntos”. Pidió a la Policía Nacional que refuerce los patrullajes en esa zona.



Pero eso no es todo. Los peatones también se quejan que una banda de desconocidos asalta a quienes se encuentran en las paradas. Aseguran que tres individuos lo hacen mientras se movilizan en un Chevrolet San Remo de color vino.



La mañana de hoy, un hombre contó que a un familiar le atracaron a inicios de septiembre. Ocurrió cuando estaba en el intercambiador de la avenida Simón Bolívar y la autopista General Rumiñahui. En esos momentos, su pariente se dirigía a Calderón cuando el conductor del San Remo le ofreció llevarle al norte de Quito.



Aceptó y se subió al vehículo. Cuando estaban a la altura de una estación de combustibles, el chofer paró y con fuerza corrió el asiento del copiloto hacia atrás para acorralar a la víctima y no dejarle salir. En ese instante se subió otro hombre y le quitaron sus pertenencias.



Deambularon cerca de una hora por la av. Simón Bolívar hasta abandonarlo en el sector de Buenos Aires. Le arrebataron dinero y pertenencias.



De igual forma, a otra usuaria le robaron de la misma manera la noche del 17 de octubre pasado. Esperaba el bus en el intercambiador de la avenida Simón Bolívar y la autopista General Rumiñahui para dirigirse a su casa en Machachi cuando un hombre, amenazándola con un cuchillo, la obligó a subirse a un San Remo vino.



Con ella estaba otro señor que también abordó ese auto. “Adelante del carro iban dos hombres. Atrás estábamos el señor que estaba en la parada y yo. Nos acompañaba otro desconocido de ese grupo. Sacaron más cuchillos y comenzaron a exigirnos, de forma agresiva y con insultos, nuestras pertenencias”.



La mujer fue arrojada del carro mientras estaba en movimiento a la altura de la Loma de Puengasí, en el camino a La Forestal. Ellos se fueron con el señor en el automóvil San Remo. Se desconoce lo que pasó con esa víctima.



El coronel Vadik Puga es comandante del Distrito Eloy Alfaro. Asegura que actualmente se investiga con la Policía Judicial, Inteligencia y la Subdirección de Investigaciones contra el Derecho a la Propiedad (Sidprobac) de la Policía lo que ocurre en la avenida Simón Bolívar. “Buscan perfiles para tomar procedimiento y operar en flagrancia”.



Esas entidades se encargan de levantar información. Como servicio urbano, Puga informó que se han reforzado los corredores seguros con los que se ubica personal policial en las paradas estratégicas.

Asegura que los delitos han disminuido. Únicamente en el sector de Barrio Nuevo han tenido problemas, pero finalmente bajaron. En la Simón Bolívar –explicó Puga- hubo robos el año pasado, pero en lo que va del 2018 solo se reportó el de la semana pasada en el sector de La Argelia. “Si es que hubo más robos, la gente no ha denunciado”.