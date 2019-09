Conductores y repartidores pasan tiempo con la familia o dan mantenimiento a sus vehículos en el Hoy no circula

LEA TAMBIÉN

La medida del Hoy no circula ha dejado tiempo libre a los conductores de taxis, repartidores que van en motocicletas y choferes que usan aplicaciones de transporte como UBER, InDriver o Cabify.

La restricción en la circulación está vigente en Quito desde el pasado lunes 9 de septiembre del 2019 e impide que circulen autos particulares, camiones, taxis y motocicletas según el último dígito de la placa, durante 15 horas, de lunes a viernes. La restricción vehicular dura desde las 05:00 hasta las 20:00​.



El objetivo de la medida es ejecutar el plan intensivo de repavimentación, motivado por la Empresa de Obras Públicas, en diferentes zonas de Quito. ​



Este Diario se contactó con tres choferes y estas son sus historias:​



Edwin Muñoz es un conductor que lleva 25 años manejando un taxi para mantener a su familia. ​



El lunes pasado no pudo circular, porque la placa de su auto termina en dos. Ese día optó por hacer ejercicio en la mañana, darle mantenimiento y limpieza a su taxi, hacer el almuerzo, pasar tiempo con su hija y hacer otras tareas del hogar.​



La cooperativa a la que pertenece optó por hacer ajustes en sus turnos de los conductores. En esta organización cada taxista tiene libre un día a la semana, ahora ese día coincidirá con la restricción del Hoy no circula, a fin de reducir las pérdidas. ​



En los próximos lunes, el conductor planea ayudar a su esposa con las tareas del hogar, pintar la casa y reparar algunas fallas de su vivienda.​



Muñoz notó que en estos días la afluencia de vehículos de la ciudad disminuyó, inclusive en horas pico ya que “no hay mucha carga vehicular” en las diferentes zonas de la ciudad. ​



Jorge Luis, es un conductor de UBER, que trabaja alrededor de 10 a 12 horas diarias con la aplicación (app). El jubilado trabaja con su vehículo “porque le gusta manejar”. ​



Los viernes eran lo días en que conseguía más carreras, pero el viernes pasado, 13 de septiembre, el hombre no pudo trabajar por el Hoy no circula y esto le genera pérdidas. “Los viernes saco USD 50 y en un día común USD 35”​



A pesar de ello, el hombre de 55 años optará por “aprovechar el día para pasar tiempo con su esposa” en su peluquería y ayudarle en lo que pueda en el negocio.



Wilber León es un repartidor de Glovo. El hombre hace entregas en la ciudad desde hace dos años con su motocicleta. La plataforma es la única fuente de ingresos para su familia.



El ciclomotor tiene una placa terminada en ocho y, debido a la mediada municipal, León no puede circular en la Quito los días jueves.



El día de la restricción no trabajó y optó por quedarse en casa con su familia, arreglar imperfectos de su vivienda y dar mantenimiento a su familia.



“El no poder salir los días jueves me da una pérdida de USD 30, por lo bajo, por no poder trabajar”, mencionó León.

El conductor calcula que perderá USD 120 al mes por la política municipal. Antes de la medida, el repartidor ganaba de 700 a USD 800 mensuales.