Conductora mordió a una agente de tránsito para evitar que se lleve su auto

Una mujer mordió el brazo de una policía cuando la uniformada hacía el procedimiento de inmovilización de su vehículo. El hecho sucedió en la terminal de transporte de Bogotá y quedó registrado en un video que se difundió en redes sociales el 7 de diciembre del 2020.

Según informó la Policía, un equipo de agentes acudió ante el llamado de una adulta mayor que les dijo que una mujer le habría cobrado 45 000 pesos colombianos (USD 12,89) por una carrera que en la aplicación que estaba utilizando indicaba que costaba 15 000 (USD 4,30).



Cuando los uniformados llegaron al lugar, le notificaron a la conductora la ilegalidad de su actuación, debido a que en Colombia no están permitidas las aplicaciones de transporte privado de pasajeros, y debían inmovilizar el vehículo.



En un video que circuló en redes sociales se observa que la mujer se aferra a su auto y posteriormente se sienta a un costado pidiendo ayuda. "Ayúdenme por favor", se escucha gritar a la conductora.

Al mejor estilo de Luis Suárez, mujer mordió a una policía para evitar que se le llevaran el vehículo pic.twitter.com/fVudprywBB — Chismes Colombia (@ChismesCol) December 8, 2020



Ante la situación, la Policía asegura que “en ningún momento los oficiales agredieron a esta señora física o verbalmente. Se hizo uso de la fuerza legítima, la que nos concede el Estado para cuando una persona se niega a atender las órdenes de los policías. Ya en última instancia se obliga a bajar del vehículo”.



La conductora, ante la negativa de los uniformados, mordió a una policía en el brazo derecho. "Afortunadamente no fue una herida de relevancia y no fue remitida a un centro médico", señaló la Institución colombiana.



La Policía de Bogotá recordó que este tipo de servicio es ilegal e invitó a los conductores que trabajan en la informalidad a no manifestar este tipo de resistencias cuando se intente hacer los procedimientos policiales.