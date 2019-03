Estas son las condiciones del plan de USD 7,84 de Internet y llamadas de CNT

LEA TAMBIÉN

Desde el pasado 27 de febrero del 2019, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) arrancó la comercialización del plan prepago de telefonía celular 'Todos Conectados'. La iniciativa prevé captar en este año a 100 000 nuevos usuarios con una tarifa final de USD 7,84.

El paquete permite a los usuarios navegar a menor precio de MB e incluye minutos para llamadas a teléfonos fijos y móviles de CNT.



Este Diario envió a esta empresa de telefonía siete preguntas relacionadas con el nuevo producto y estas son sus respuestas:



¿Hay alguna restricción?

El plan va dirigido a todo público, con un enfoque especial en el segmento joven. No hay restricción, por lo que cualquier cliente podrá adquirir el servicio.



¿Qué requisitos debe tener el usuario para acceder?

Para poder activar el Plan Todos Conectados, el cliente debe contar con su cédula de ciudadanía para ecuatorianos y para extranjeros, el pasaporte. El proceso se hace en los Centros Integrados de Servicio de CNT a escala nacional.



¿Se debe comprar un chip con un número nuevo o se puede usar la portabilidad?

Aplica para clientes nuevos y también para portabilidad numérica. Ambos con los mismos beneficios.



¿Cuántos meses dura la promoción de USD 7,84?

Con la compra del chip, el cliente recibe los siguientes beneficios con una vigencia de 30 días: 2 GB de navegación, 50 minutos a teléfonos fijos y móviles CNT, Whatsapp Libre y 200 Megas para Facebook. Posterior a ello, el cliente podrá renovar sus beneficios realizando una recarga de USD 7,84 y activando el paquete con las mismas condiciones y vigencia, enviando un SMS al 7000 con la palabra CONECTADOS.



¿Qué significa que la promoción no es ‘roll over’, que no es prorrateado y no es recurrente.

Rollover: Significa que los megas y minutos no se acumulan, esto quiere decir que si no los consume en los 30 días de vigencia, los pierde. No es prorrateado: Significa que puede activar cualquier fecha del mes y su duración es de 30 días. No es recurrente: Significa que la promoción no se activa de manera automática a los 30 días, sino que el cliente debe activar cada mes el plan.



El costo de USD 7,84, incluye el costo del chip para quienes sean de otra operadora?

Sí. El valor de USD 7,84 incluye el costo del chip para clientes nuevos en general, incluyendo clientes que realicen portabilidad numérica de otra operadora a CNT.



Si ya tengo un plan con CNT, ¿qué pasa con el plan anterior si contrato Todos Conectados?

El beneficio se encuentra habilitado para varios planes prepago anteriores, por lo que el cliente podrá activar Todos Conectados sin problema. En caso de que el cliente tenga un plan anterior que no es compatible con el paquete Todos Conectados, y desee este beneficio, debe realizar un cambio de servicio al Plan Todos Conectados.