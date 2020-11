¿Las dos condenas de Glas se acumulan o no? Rehabilitación dice que en su sistema solo hay la notificación de seis años por Odebrecht

La primera condena del exvicepresidente Jorge Glas fue impuesta en diciembre del 2017. Un Tribunal de la Corte Nacional dictó una pena de seis años por asociación ilícita en el caso Odebrecht.

La segunda sentencia, de ocho años de cárcel, llegó tres años después luego de que los jueces lo encontraran culpable por el delito de cohecho en el caso Sobornos.



¿Estas dos penas suman o no? ¿El Servicio de Rehabilitación, que maneja las cárceles, qué notificación y disposición judicial tiene?



Este Diario accedió a datos del Servicio de Rehabilitación (SNAI) y comprobó que en el sistema de esta entidad solo se detalla que Glas está encarcelado por el caso de asociación ilícita y que la pena que debe cumplir es de seis años.



Aún no consta la segunda condena. Actualmente, el segundo exmandatario se encuentra recluido en la cárcel de Cotopaxi.



“Los jueces aún no nos han enviado una actualización del estado judicial de Jorge Glas, por eso la segunda condena no se refleja en el sistema”, indicó el SNAI a este Diario.



La sentencia del caso Sobornos quedó en firme el pasado 18 de septiembre del 2020.



La semana pasada, el abogado de Glas, Cristian Romero, aseguró a este Diario que una vez notificadas las dos condenas estas no se acumulan, sino que se unifican, pues asegura que son dos expedientes diferentes.



Dijo que esto implica que la pena mayor absorbe a la menor. Aseguró que Glas deberá pagar, en total, ocho años de cárcel.

Romero indicó que su cliente ha permanecido en una cárcel tres años y que al haberse unificado las condenas solo debe estar recluido 10 meses más para cumplir el 40% de la pena y poder aplicar a la prelibertad.