Condenado a prisión en España ecuatoriano por abusar de la hija de su pareja

La Justicia española condenó este miércoles 11 de diciembre del 2019 a once años y un día de prisión a un hombre de nacionalidad ecuatoriana por abusar sexualmente de la hija de su pareja desde que la menor tenía seis años, según la sentencia.

Los hechos se produjeron entre 2006 y 2014 en el domicilio en el que vivía el detenido, de 40 años, junto a su pareja y la hija de esta en Callosa d'En Sarri, municipio de la provincia de Alicante (este de España).



El tribunal consideró probado que el acusado se metía en la cama de la menor para hacerle "tocamientos en el pecho y en el resto del cuerpo" y que esos episodios se agravaron desde que la víctima cumplió once años, cuando esos tocamientos dieron paso a "penetraciones por vía vaginal" hasta que cumplió los 14 años.



Según la versión de la menor, que el tribunal estima que relató en el juicio "de forma convincente", los tocamientos se producían "cuando su madre se ausentaba" por motivos laborales y la amenazaba con hacerle daño si le contaba lo sucedido.



Esa declaración fue ratificada por su progenitora y los informes periciales, en los que se concluyó que "padecía una afectación psicológica" por la que se le recomendó que asistiese a sesiones de terapia.



El acusado se acogió a su derecho a no declarar en el juicio, como tampoco lo hizo durante el proceso de instrucción aunque, según la resolución judicial, manifestó en sede policial que los hechos por los que se le acusaba no eran ciertos.