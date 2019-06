Condenados dos neonazis por apoyar un ataque contra el príncipe Enrique

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Dos adolescentes neonazis británicos, que animaron a través de las redes sociales a agredir al príncipe Enrique de Inglaterra por haberse casado con una mujer mestiza, recibieron este martes 18 de junio de 2019 sendas condenas por delitos de terrorismo.

Michal Szewczuk, de 19 años, con domicilio en la ciudad inglesa de Leeds, y Oskar Dunn-Koczorowski, de 18 y domiciliado en el oeste de Londres, formaban parte de un grupo de extrema derecha denominado División Sonnenkrieg, según fuentes judiciales.



Tras una vista en el tribunal penal de Old Bailey en Londres, Dunn-Koczorowski fue condenado a 18 meses de prisión mientras que Szewczuk recibió una pena de cárcel de cuatro años y tres meses.



Los dos jóvenes comparecieron ante la corte por videoconferencia desde la prisión de alta seguridad de Belmarsh (sureste de Londres).



Según las mismas fuentes, los imputados, de origen polaco y detenidos el pasado diciembre, utilizaron seudónimos en sendas cuentas personales de la red social Gab y también tenían acceso a la página digital de la llamada División Sonnenkrieg, en la que colgaron propaganda destinada a incentivar ataques terroristas.



Entre otras cosas, difundieron imágenes que sugerían que el duque de Sussex era un "traidor racial" por haberse casado con Meghan Markle, al tiempo que alababan al asesino noruego de extrema derecha Anders Breivik y decían que habría que disparar contra las mujeres blancas que se casan con hombres que no sean blancos.



La imagen del duque de Sussex apareció en la citada plataforma de extrema derecha en agosto del 2018, tres meses después de que se casara en el castillo de Windsor con Meghan Markle, hija de un hombre caucásico y una mujer afrodescendiente.



La jueza Rebecca Poulet dijo en el tribunal que el material hallado era "violento" y "amenazante".



"El contenido que he visto y leído es aborrecible y también criminal", esgrimió la magistrada, y recalcó que el objetivo era "animar actos de terrorismo".



De acuerdo con las fuerzas del orden, la División Sonnenkrieg tiene la ideología más radical de la extrema derecha en el Reino Unido y es el último grupo neonazi que surge tras ser proscrita hace tres años la organización National Action.



Formada por un grupo reducido de personas, Sonnenkrieg utiliza Internet para propagarse y anima a sus seguidores a perpetrar actos terroristas.