El concurso para delegar el quinto puente sobre el río Guayas al sector privado fue declarado desierto

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El 25 de julio del 2018 se anunció la construcción del Viaducto Sur de Guayaquil, bajo la modalidad de Asociación Público – Privada (APP). Pero el pasado 3 de octubre del 2019 se declaró desierto el concurso público internacional para delegar al sector privado la construcción y operación del proyecto.

La infraestructura vial de 44 kilómetros, cuya inversión se preveía en USD 1 040 millones, tiene por objetivo conectar el sur de Guayaquil con Durán y la vía Puerto Inca–Naranjal, para facilitar la logística de las exportaciones ecuatorianas hacia el Puerto Principal del Ecuador.



El documento en el que se declara desierto está firmado por Jorge Loor, viceministro de Gestión del Transporte.



En la resolución se determinó que “acogiendo la recomendación de la Comisión Técnica constante en el Acta N°20 del 2 de octubre de 2019 al haber recibido manifestaciones de interés que no constituyen ofertas”.



Allí se dispuso a la Secretaría de Delegaciones y Concesiones realizar un análisis técnico y la modelación económico-financiera del proyecto considerando el impacto que tendrá la aplicación de la referida política de Estado.



Esta obra ya había generado divergencias con las autoridades locales.



Durante la sesión solemne por los 484 años de fundación de Guayaquil, la alcaldesa Cynthia Viteri le pidió al presidente Lenín Moreno que se iniciaran los trabajos para construir el quinto puente, como lo ofreció en sesiones pasadas.



“Por eso la ciudad, hoy reclama que sus ministros honren su disposición, Señor Presidente; porque hasta el momento, no se ha hecho absolutamente nada. Que se construya el puente, para que Guayaquil dinamice la economía del país”, reclamó la personera municipal.



El 4 de octubre del 2018, el presidente y el exministro de Obras Públicas, Aurelio Hidalgo, habían informado sobre el concurso para la concesión. No obstante, luego no hubo más información al respecto.



Ese día se había anunciado que empresas nacionales y extranjeras podrían participar en el concurso público para la construcción y mantenimiento del Viaducto Sur. Moreno agregó que la convocatoria oficializada ese día tendría una vigencia de cuatro meses.



Hidalgo explicó que el viaducto tendría dos peajes tanto para quienes van del puente hacia Yaguachi como para los que se dirijan hacia Machala. El costo que se preveía era de USD 2 para carros livianos y de USD 1 a 1,50 para el transporte pesados, según los ejes del vehículo.