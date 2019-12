Las protestas de octubre se recogieron en monigotes en la av. Amazonas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

“No hay el texto”. “Tiene ministros vagos”. “El tractorcito”. Las referencias a Lenín Moreno, Jaime Vargas (presidente de la Conaie) y Leonidas Iza (presidente del Movimiento Indígena de Cotopaxi) fueron recurrentes en las tarimas de la avenida Amazonas, donde este 31 de diciembre del 2019 se desarrolla el tradicional concurso de Años Viejos.

Las protestas de octubre, que terminaron con la derogatoria del Decreto 883 (que elevó por 12 días los precios del diésel y de las gasolinas extra y ecopaís), fueron plasmadas en al menos nueve representaciones de la Amazonas, entre las avenidas Patria y Colón, en el centronorte de Quito.



“Este 2019 ha sido un año de lucha”, retumbaba por altoparlantes en el año viejo de la Unión Nacional de Educadores (UNE), en la esquina de la Amazonas y Robles. Allí, un monigote alusivo al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, era movido con poleas sobre una cuerda. A su lado figuraban el FMI; el líder socialcristiano Jaime Nebot; un policía antimotines con dos cabezas, la de los ministros de Defensa y de Gobierno...

El año viejo de la UNE y del Frente Popular reivindicaba le derogatoria del Decreto 883, tras 11 días de protestas en octubre; cuestionaba al FMI. Foto: Dimitri Barreto / EL COMERCIO

“Está claro a quién vamos a quemar, a María Paula Romo, a Jaime Nebot, a Lenín Moreno. El pueblo, los barrios, las mujeres, los jóvenes, los compañeros y compañeras indígenas estuvimos en la calle para evitar que retiren los subsidios a los combustibles”, se escuchaba.

Foto: Dimitri Barreto / EL COMERCIO

“Iza no me simpatizas”, acompañaba como leyenda a un monigote de Quico en el año viejo de OS Ideas, sobre la Amazonas y 18 de Septiembre. Un rótulo especificaba el nombre de la escena: “El Lenín del 8”. Con traje de ‘El Chavo del 8’, aparecía el Presidente y la leyenda: “Es que no me ponen el texto”. Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, y Nebot completaban la instalación.



Foto: Dimitri Barreto / EL COMERCIO

“No se prohíbe ningún monigote, ni propio ni ajeno”, había señalado la ministra de Gobierno, María Paula Romo, el 28 de diciembre, en Twitter, después de que se difundiera el rumor de que no se permitirían imágenes alusivas a Moreno. “Felices Fiestas”, agregó la funcionaria, a cargo de la política y de la Policía desde el Ejecutivo.

Foto: Dimitri Barreto / EL COMERCIO

El rótulo “No hay el texto” apareció en distintos escenarios de la av. Amazonas, en referencia a la filtración de un video del presidente Moreno, cuando se aprestaba a dar un mensaje al país acompañado por el Alto Mando militar; el vicepresidente, Otto Sonnenholzner, y el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, en el contexto de las protestas de octubre.

Foto: Dimitri Barreto / EL COMERCIO

Otras tarimas rememoraron el histórico triunfo de ‘La Locomotora del Carchi’ Richard Carapaz en el Giro de Italia, el segundo triunfo para un latinoamericano en una de las más grandes competencias del ciclismo mundial. También hubo un homenaje para Julio César Trujillo, fallecido presidente del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), por su lucha por la reinstitucionalización del Estado y en contra de la corrupción.



Foto: Dimitri Barreto / EL COMERCIO

Pese a la lluvia, miles de capitalinos se tomaron la Amazonas, entre disfraces y alegría. En dos escenarios, en la 18 de Septiembre y en la Veintimilla, hubo orquestas y cantantes en vivo. El Festival estaba previsto que finalice a las 18:00.