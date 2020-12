Conciertos, desfiles, mingas y ferias, en la agenda de fiestas de Quito

Representaciones del Quito colonial, historias de los barrios, juegos tradicionales, la serenata, los personajes de leyendas contadas por estudiantes, adultos mayores y damas quiteñas vestidas con trajes típicos.

También conciertos virtuales, chivas móviles con artistas y comparsas que bailan por las calles mientras los vecinos los observan desde los balcones o las puertas de sus casas. Así es como se celebran los 486 años de fundación de la capital.



El 98% de los 180 eventos organizados por el Municipio se realiza de manera virtual, pero también hay actividades presenciales, cumpliendo las normas de bioseguridad para evitar la propagación del covid-19.



Ayer, 4 de diciembre del 2020, por ejemplo, la orquesta Alto Control, del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, dio un concierto en la plaza de San Francisco. Desde las 08:00, y al ritmo de cumbia, unas 40 personas bailaron respetando los distanciamientos y utilizando mascarillas.



Los moradores del Centro Histórico también participaron en la minga de adecentamiento del Panecillo. Limpiaron las escalinatas y las numeraron.



Asimismo, desde las 07:30 se realizó el embanderamiento de la calle Galápagos, conocida como La Guaragua. Allí, vecinos, funcionarios municipales y dueños de locales colocaron los estandartes en las puertas de cada vivienda y negocios.



Martha Velasco comercializa artículos de segunda mano. “En este año vivimos unas fiestas tristes, diferentes a las de años anteriores. La gente pone alegría y ahora nos tenemos que limitar a poner banderas y nada más”, señaló.

Como parte de un plan piloto ayer se inauguró la Feria Artesanal y Gastronómica, en el parque Cumandá (centro). Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

La comerciante Lidia Velasco también colaboró con la iniciativa. “Lo más importante es que no perdamos las tradiciones de nuestra ciudad. El covid-19 no nos podrá vencer”.



En las parroquias de Solanda, en el sur, y Píntag, en el suroriente, los habitantes observaron el paso de un pequeño desfile con danza y música que ofrecieron los buses culturales.



Son escenarios móviles que recorren las barrios en distintos horarios. El Cabildo informó que no se pueden difundir los sitios ni la hora para evitar que la gente se aglomere.



Ayer se inició el programa Cumandá te reactiva, y se extenderá hasta el domingo 13.



Se trata de un plan piloto de ferias, que atenderán de 12:00 a 20:00, con los debidos protocolos de bioseguridad.



Los asistentes podrán elegir entre productos artesanales y gastronómicos. Se suman obras de arte y presentaciones artísticas. Del lado de la Administración Zona Centro, Manuela Sáenz, hay estands de platos típicos y dulces tradicionales.



Desde otras zonales se ofrecen ‘snacks’, artículos de cuero, calzado para hombre y mujer, bebidas sin alcohol, jabones de glicerina, café del noroccidente, sábila, cedazos, correas, adornos navideños y nacimientos. En total participan 74 microempresarios y artistas.



En la tarde de ayer se realizaron las Serenatas quiteñas, con escenarios móviles en el norte y en el sur. La actividad se desarrollará este 5 y 6 de diciembre. Asimismo, anoche estaba previsto el Festival de las orquestas, desde los teatros Sucre y México.



Desde el jueves 3 de diciembre, la Intendencia, la Policía Nacional y el Municipio reforzaron los operativos de control para evitar excesos durante las fiestas de Quito.



El Cabildo recordó ayer que en el Distrito están vigentes las nuevas medidas de restricción; por ejemplo, el 5 y 6 de diciembre la venta de licor está prohibida entre las 18:00 y las 06:00.



El coronel Pablo Velasco, jefe de Operaciones del Distrito, dijo que habrá controles especialmente en las tribunas de Los Shyris y del Sur y en la plaza Foch. También en Calderón, Quitumbe y Chillogallo.