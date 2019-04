Concesión de la vía Guayaquil-Salinas establece peajes, según Subsecretario de Concesiones del MTOP

LEA TAMBIÉN

Marcelo Loor, subsecretario de Concesiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), confirmó este lunes 29 de abril del 2019 que se firmó el contrato de adjudicación de la vía Guayaquil-Salinas, bajo la figura de alianza pública-privada.

El secretario de Estado aseguró que la suscripción se realizó con la empresa Verdú, el pasado viernes 26 de abril. No obstante, señaló que en este momento están en la “fase de perfeccionamiento” de dicho contrato.



“Corresponde hacer el perfeccionamiento de esa escritura pública, el notario tiene que sacar copias, tiene que incorporar los documentos habilitantes y cerrar la escritura en definitiva, eso tomará unos días”, justificó Loor respecto a la firma que no se hizo en un acto público y que -según dijo- se concretó el viernes durante el acto de recibimiento de las nuevas grúas para el Puerto de Aguas Profundas de Posorja. Aunque el ministro de Obras Públicas, Aurelio Hidalgo, había informado que la firma se realizaría este lunes.



Loor recordó que este proceso de concesión llevaba retrasos de más de un año y ocho meses. Agregó que tras una renegociación que encabezó la actual administración del MTOP se concretó la instalación de tres peajes ubicados en Chongón, Playas y Buenos Aires. Este último es un poblado de la parroquia Chanduy, en el cantón Santa Elena.



El usuario deberá cancelar USD 1 en cada caseta, tanto de ida como de retorno. Esto regirá para vehículos livianos. En entrevista con Teleamazonas, Loor recordó que habrá cobro de tarifa diferenciada, por ejemplo el transporte pesado pagará más, aunque no precisó el valor.



La primera caseta se empezaría a instalar luego de que ya existan obras, lo que estaría previsto para finales del 2019.



Actualmente por el cobro solo se paga USD 0,25 en el único peaje que funciona en Chongón, en el sentido Guayaquil-Santa Elena.



El delegado de Concesión del MTOP añadió que el valor estaría sujeto a un recargo, por el índice al precio de consumidor.



Esta declaración se realiza luego de que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército había anunciado una propuesta que mantenía la tarifa de un dólar de peaje en solo cuatro casetas, sin recargo.



Según Loor, ellos dirigieron una propuesta a una entidad que no le corresponde y fue extemporánea. Agregó que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército planteó una oferta económica menor a la de Verdú porque utiliza como financiamientos aportes de los Municipios y estatales.



“Plantea que los propietarios de inmuebles de la Vía a la Costa financien con un incremento en el impuesto predial”, criticó.



El contrato, según el funcionario, es USD 305 millones, con un plazo de concesión por 20 años.