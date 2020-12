Concentraciones y campaña anticipada, con poco control

Recorridos, caravanas, conversatorios, afiches, vallas, paredes pintadas. A pesar de que la campaña electoral para los comicios recién se iniciará el 31 de diciembre, una buena parte de candidatos ya aplica estrategias para tratar de seducir al electorado de cara a las elecciones generales del 2021.

La emergencia sanitaria causada por la pandemia del coronavirus proyectaba un escenario con menos actos presenciales, pero datos levantados por el Sistema de Seguridad ECU-911 evidencian lo contrario.



Entre el 1 de agosto y el 1 de diciembre se contabilizaron 277 concentraciones políticas, en las que participaron aproximadamente 40 800 personas.



Según información remitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en las 24 delegaciones provinciales no se registran recorridos ni actos presenciales de los candidatos.



Las provincias que concentran mayor número de personas en este tipo de eventos son Pichincha, Guayas, El Oro y Santo Domingo, con el 67,5% del total de participantes. En estas cuatro localidades se han realizado 145 actos políticos.



Juan Zapata, director del ECU-911, señaló que estas concentraciones preocupan, porque no se cumple el distanciamiento social y en algunos casos no se usa de forma adecuada la mascarilla ni se acatan las medidas de bioseguridad.



Quito es la ciudad en donde más se han realizado estas convocatorias políticas y es la más afectada por la pandemia, con cerca de 65 000 casos confirmados de covid-19.



En el sorteo de las juntas receptoras del voto (JRV), Diana Atamaint, presidenta del CNE, dijo que el control del espacio público es competencia de cada Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD).



En el Distrito Metropolitano están los recintos electorales con el mayor número de votantes y, a su vez, estos se encuentran en las parroquias con más casos confirmados.



Es por esto que la Secretaría de Salud, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Pichincha y la Delegación Electoral convocaron a representantes de 17 organizaciones políticas para que asuman un “compromiso por la salud, la vida y la democracia”.



El objetivo es que se adopten estrategias que estén en sintonía con la emergencia sanitaria y que se respete el uso del espacio público, cuyo control y regulación corresponde al Municipio de Quito.



Según Zapata, acudieron 16 delegados de grupos políticos, pero solo nueve firmaron el compromiso, que plantea evitar las concentraciones, cumplir el distanciamiento social y acatar las medidas sanitarias.



El resto de movimientos esperará a que se instale una nueva mesa técnica para analizar los mecanismos adecuados.



Según el ECU-911, se considera una aglomeración cuando existan más de 30 personas reunidas en un espacio público, por lo que estas concentraciones políticas pueden ser consideradas como tal y, como consecuencia, ser un riesgo de contagio del coronavirus.



Estas actividades son detectadas a través del sistema Distancia 2, un software para monitorear a personas que se encuentran a menos de dos metros y que está instalado en 121 cámaras a escala nacional.



Se prevé que para las elecciones del 7 de febrero del 2021 se extienda a 296 cámaras, en las cercanías de los principales recintos electorales.



Desde la convocatoria a elecciones, efectuada el 17 de septiembre pasado, el Código de la Democracia permite a los partidos y movimientos realizar actividades para difundir sus principios ideológicos, programas y planes de trabajo.



Todas estas concentraciones deben ser imputadas al gasto electoral, pero este procedimiento se realiza durante el análisis de las cuentas de campaña. Esta información será contrastada con las evidencias recopiladas por el CNE.



¿Qué elementos de campaña anticipada se han detectado? El control radica, aseguró el CNE, en identificar artículos promocionales con la imagen y el nombre del candidato.



Pero hasta el momento, según respondió el CNE, solo se tiene el registro de vallas publicitarias en la provincia de Los Ríos. Sin embargo, en los postes de las principales ciudades ya se empiezan a colocar afiches proselitistas.



En el Centro Histórico de Quito, por ejemplo, a la altura del Banco Central, se observan pancartas de candidatos del Partido Unidad Popular. Al recorrer la urbe es posible ver afiches instalados en taxis o murales a favor de candidatos.



El consejero electoral, José Cabrera, confirmó que el control a la campaña anticipada y los recorridos en las 24 delegaciones provinciales se complicó, ya que “recién hace dos semanas el Ministerio de Finanzas aceptó el presupuesto de USD 91,06 millones” para organizar las elecciones.



Ayer, 2 de diciembre del 2020, la Delegación de Pichincha anunció que personal de Fiscalización y Control del Gasto recorrió vías para controlar la publicidad anticipada. Pero por ahora el CNE no ha presentado un informe de evidencias halladas de campaña adelantada, a escala nacional.



En contexto



El Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no define el número de candidatos que participarán en las elecciones generales del 7 de febrero del 2021. La campaña electoral se iniciará oficialmente el 31 de diciembre y se extenderá hasta el 4 de febrero.