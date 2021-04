Concejo sesionará para nombrar reemplazo de Yunda en la Comisión de Mesa ante pedido de remoción

El futuro del alcalde Jorge Yunda estará en manos de la Comisión de Mesa. Ayer, jueves 23 de abril del 2021, el Burgomaestre se excusó de presidir esa instancia ante el pedido de remoción del colectivo Quito Unido.

Contrario al primer pedido del colectivo, esta vez Yunda optó por no dilatar el proceso. La excusa presentada se envió directamente al vicealcalde Santiago Guarderas y a los concejales Fernando Morales y Mónica Sandoval, quienes actualmente integran la Comisión de Mesa.



La primera vez, Yunda convocó a una sesión de la Mesa para conocer el pedido y presentar su excusa. Sin embargo, a criterio de Quito Unido, debido a ese trámite, los tiempos no se cumplirían por lo que la primera denuncia fue retirada.



La concejala Luz Elena Coloma confirmó que el Concejo ya ha sido convocado para esa sesión a las 10:00 del próximo lunes 26 de abril. El único punto del orden del día es la designación de una concejala o concejal metropolitano para que integre la mesa.



Una vez que se conforme la Comisión, esa instancia tendrá que verificar si el pedido cumple con los requisitos. En caso de hacerlo inicia una etapa de 10 días para la presentación de las pruebas de cargo y descargo de los denunciantes y del Alcalde.



La concejala Mónica Sandoval explicó que, si pasa el primer filtro, la Comisión remitirá el expediente al Alcalde para que ejerza su derecho a la defensa. Una vez que se cumpla esa etapa, la mesa remitirá al Concejo un informe para su tratamiento. Son necesarios al menos 14 votos para una eventual remoción de Yunda.



Sin embargo, en el Municipio hay otro pedido de remoción presentado a nombre del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito. Ambos pedidos no se pueden acumular en la Comisión, dijo Sandoval por lo que con esa denuncia se seguirá el mismo proceso.



Quito Unido plantea la remoción del Burgomaestre con base en dos causales establecidas en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad): incumplimiento de funciones y despilfarro de recursos.