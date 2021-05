Concejo Metropolitano rechazó los pedidos de Yunda para sacar de la Comisión de Mesa al Vicealcalde

Con el mínimo de votos requeridos, el Concejo Metropolitano aprobó una resolución con la que rechazó dos pedidos de recusación realizados en contra del vicealcalde del Distrito, Santiago Guarderas.

En sesión ordinaria, la mañana de hoy martes 4 de mayo del 2021, el alcalde Jorge Yunda incluyó en el orden del día el tratamiento de esos pedidos que él mismo hizo para remover a Guarderas como miembro de la Comisión de Mesa que al momento se encuentra dando seguimiento a tres pedidos de remoción contra el Burgomaestre.



La moción de rechazo fue planteada por el concejal Eduardo del Pozo. Argumentó que las normas invocadas en el pedido de Yunda no eran las correctas. El Burgomaestre recurrió al Código Orgánico Administrativo (COA) para pedir la recusación.



La resolución establece: “Rechazar los pedidos formulados por el alcalde metropolitano, Jorge Yunda Machado, por no tener atribución constitucional o legal alguna para conocer y resolver los pedidos”.

El documento fue aprobado con 11 votos. Esto debido a que al momento de la votación estuvieron presentes 20 integrantes del cuerpo edilicio, incluido Yunda.



Votaron a favor los concejales Bernardo Abad, René Bedón, Juan Manuel Carrión, Omar Cevallos, Luz Elena Coloma, Del Pozo, Mario Granda, Santiago Guarderas, Analía Ledesma, Fernando Morales y Orlando Núñez.



El bloque de Compromiso Social (correísmo) votó en abstención. De los ocho integrantes, siete estuvieron presentes. No se registró la presencia de Blanca Paucar. A ellos se sumaron las abstenciones de Marco Collaguazo y del mismo Alcalde.



Luis Reina, edil de ese bloque, señaló que no existía claridad jurídica sobre si es o no competencia del Concejo el pronunciarse sobre el pedido de Yunda. En igual sentido se pronunció el resto de los ediles de esa tienda política.

Solo Mónica Sandoval, del mismo bloque, argumentó que su voto en abstención fue porque el Concejo no tiene competencia para tratar el pedido de recusación. Por ello, el cuerpo edilicio ni siquiera debía rechazar el pedido.



Hubo críticas ante el pronunciamiento de la Procuraduría del Municipio respecto a la competencia o no del Concejo para tratar el tema. En su intervención, el procurador Martín Enríquez se limitó a leer lo establecido en el COA.



En sus pedidos de recusación, Yunda argumentó que el Vicealcalde ha anticipado ya su criterio, admitiendo públicamente que el Alcalde debería dejar el cargo por verse inmerso en procesos legales y posibles actos de corrupción.



El concejal Bernardo Abad señaló que varios de los concejales se han pronunciado sobre la situación del Burgomaestre. Eso implicaría, dijo, que esos ediles también podrían ser recusados.

La Comisión de Mesa que preside Guarderas ha calificado ya dos pedidos de remoción hechos por los colectivos Quito Unido y el Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito.