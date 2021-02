Concejo Metropolitano de Quito exhortó al Gobierno para que autorice al Municipio implementar un plan de vacunación contra el covid-19

Con 14 votos a favor, y una abstención, el Concejo Metropolitano de Quito exhortó al presidente de la República, Lenín Moreno, para que, a través del Ministro de Salud, y con colaboración del Municipio de Quito, implemente un plan de vacunación contra el covid-19, garantizando que las vacunas cumplan con todas las condiciones técnicas.

Además, el Concejo pidió una explicación para puntualizar de dónde va a salir el presupuesto y que la administración general presente un informe al respecto.



A pesar de la existencia de una ordenanza que habilita al Concejo Metropolitano de Quito a sesionar de manera virtual con la ayuda de plataformas tecnológicas, para evitar contagios de covid-19, hoy, martes 23 de febrero del 2021, el cuerpo edilicio sesionó de manera presencial, por pedido del alcalde Jorge Yunda.

El encuentro fue en el Estadio de Federación de Ligas de Quito Gustavo Herdoiza León, ubicado en el sector La Ofelia, en el norte de la capital.



El orden del día contemplaba el tratamiento en primer debate de 10 procesos de regularización de asentamientos humanos de hecho y consolidados de interés social, y ocho adicionales que ya se encontraban en segundo debate.

Además, se contemplaba la presentación de un informe por parte de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito.



Sin embargo, el concejal Mario Granda solicitó que se incluya en el orden del día el tratamiento del tema de las vacunas contra covid-19 para Quito y el pedido fue aceptado.

Los vecinos de los barrios que se beneficiaron con los proyectos de regularización acudieron al encuentro, a pesar de la emergencia sanitaria.

Se ubicaron en el interior del estadio con distanciamiento, y de vez en cuando, gritaban barras como “Alcalde, amigo, el pueblo está contigo”. Además, con carteles con mensajes como “Yo si te creo, Loro Homero”, mostraban su apoyo al Burgomaestre, quien desde el viernes de la semana pasada, porta un grillete por estar involucrado en un proceso judicial por supuestos actos irregulares en la adquisición de pruebas contra el covid-19.



Para varios ediles, el haber convocado a sesión de Concejo Metropolitano con presencia de vecinos en medio de la pandemia fue un acto irresponsable por parte de la Alcaldía. El edil Fernando Morales compartió fotografías en las que se mostraba aglomeración en los exteriores del estadio y aseguró que se realizó proselitismo político en una de las parroquias con más altos índices de contagio del Distrito Metropolitano.

El concejal Omar Cevallos también cuestionó la convocatoria de manera presencial. “Sería preocupante que se pretenda utilizar el derecho de la ciudadanía a contar con barrios regularizados con fines proselitistas, para evitar los cuestionamientos. Por esa razón he decidió no asistir a la referida sesión”, dijo en un comunicado.



La edil Luz Elena Coloma también cuestionó la realización de la sesión con público presente y no acudió a la diligencia.



Una vez aprobado el exhorto, Yunda aseguró que la Secretaría de Salud trabajará en un plan de vacunación, logística y fármaco vigilancia y la elaboración de una mesa técnica para los análisis respectivos.



La sesión finalizó con una intervención de Yunda en la que destacó que en Quito nunca hubo cadáveres en veredas o en casas, ni familiares desesperados buscando restos de seres queridos en morgues sin tener la certeza de si será el familiar. Recordó la habilitación del Centro de Atención Temporal con una capacidad de 360 camas y la entrega de medio millón de kits de alimentos.

Paralelamente, se conoció que el Presidente de la República anunció que ha dado la disposición de que el Ministro de Salud organice, en los próximos días, la posibilidad de que municipios y empresas privadas puedan importar vacunas. "Tengo mis inquietudes sobre si lo van a poder hacer, pero si pueden, en buena hora", agregó.



Por su lado, el alcalde Yunda dijo que escuchó que el Primer mandatario habría dado luz verde al pedido, pero –aclaró- que no solo se necesita la autorización sino un convenio para que se garantice la efectividad de las vacunas.



“Como máxima autoridad sanitaria (el Ministerio) debe garantizar el protocolo para que nosotros podamos entrar al plan de vacunación en la capital. Es positivo este primer paso, ahora tiene que concretarse. Veo que está dispuesto a reunirse con varios municipios, ojalá los 221 podamos participar ya que somos quienes conocemos nuestro territorio y a nuestra población y podemos contribuir para salvar la vida”, concluyó.