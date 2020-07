Concejo de Portoviejo pide más restricciones para control de covid-19

LEA TAMBIÉN

La playa de Crucita se abrirá el próximo 5 de agosto del 2020, pero con el 30% de aforo. Además se tomaron otras medidas en la parroquia turística, perteneciente al cantón Portoviejo (Manabí).

Una de esas es que solo se permitirá el ingreso al poblado hasta copar un máximo del 30% del aforo. Habrá operativos en la vía de acceso, para controlar las aglomeraciones. En el malecón también implementaron cambios. Por ejemplo, la vía de dos carriles es unidireccional y los restaurantes y hoteles deberán cumplir con el 30% del aforo y los protocolos de bioseguridad.



En una resolución, que emitió el Municipio de Portoviejo – en la que hace peticiones al COE nacional – consta que la parroquia está incluida dentro del mapa de zonas calientes por el incremento de contagios. En esa parroquia hay alrededor de 1 000 casos sospechosos.



El alcalde Agustín Casanova señaló (a medios locales) que la situación de Portoviejo no da para cambiar a semáforo verde. Más bien hacen un pedido al COE nacional para que se endurezcan las restricciones en amarillo.



En el pliego de peticiones, que fue publicado por el Municipio en los medios de comunicación, el Concejo Municipal pidió que se prohibiera la circulación los domingos, que se suspendieran los salvoconductos, a excepción de los que sean para actividades esenciales; que se implementara la ley seca desde el viernes hasta el domingo y que se prohibieran las reuniones sociales.



Adicionalmente, que se disminuya la jornada laboral presencial en un 25%, que se priorice el teletrabajo, se restrinja el acceso a los cines, teatros, parques, piscinas comunitarias, casas comunales, entre otras.



En el artículo 4 del documento también piden que el Ministerio de Salud Pública cambie la metodología de información publicada en la página web de la entidad y que sea entregada de forma periódica, a través de la Dirección Zonal o Distrital del MSP, al COE Cantonal con los datos de los casos activos y su ubicación georeferenciada, y no por casos acumulados. “Con la finalidad de ejecutar acciones efectivas de intervención y control territorial, e influir en el control de los focos de infección”.



Según un estudio realizado por el Incae Business School en el cantón Portoviejo, esas medidas no afectarán a la economía local.



En Portoviejo se han registrado 1 806 pacientes positivos por covid-19. Mientras que en Manabí hay 6 270.