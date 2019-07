Concejo Metropolitano de Quito conoció a las nueve administradoras zonales

LEA TAMBIÉN

El secretario de Coordinación Territorial, Juan Sebastián Medina, presentó este viernes 5 de julio del 2019 ante el Concejo Metropolitano de Quito a las nueve ganadoras del concurso para administradoras zonales.

Ahora se aplica un modelo distinto a la designación directa que regía en administraciones pasadas. El objetivo fue abrir espacio a la participación ciudadana, explicó el funcionario. Medina dijo que la convocatoria fue por Internet para llegar a más gente y facilitar el proceso de inscripción.



Subrayó que se aplicaron estándares internacionales de derechos humanos, porque una ciudad no se construye “solo con edificios sino con acciones incluyentes”. El 59% postulantes fueron mujeres, el 11% grupos de atención prioritaria, 10% pueblos y nacionalidades indígenas, 4% personas LGBTIQ y 3% personas con discapacidad, informó Medina.



En ese punto, la edil Gisela Chalá (Compromiso Social) dijo que era importante señalar algunos problemas. Uno de ellos: en el área que la gente tenía para colocar si pertenecía a algún pueblo o nacionalidad indígena, no había espacio para identificarse como parte la comunidad afro, lo cual consideró una desventaja desde el inicio para ese sector.



También se refirió a reportes por errores informáticos que podrían haber ocurrido al intentar subir información de tamaño superior al que se indicaba en los requerimientos. Señaló que el concurso llegó a un público amplio puesto que, en promedio, hubo 109 candidatos por cada una de las nueve administraciones zonales.



La edil Brith Vaca (Compromiso Social) señaló que este proceso nació de una intención de hacer las cosas con transparencia, pero consideró que “hubo inconsistencias que vulneran derechos”. Mencionó que si el objetivo era que solo ocuparan mujeres estos cargos, el concurso debía solo convocar a mujeres, porque de la forma en la que se realizó afectaría a la paridad. Según su criterio, debían escogerse las mejores personas sin importar su género. También pidió que se escuche a veedores que tienen observaciones al proceso.



El concejal René Bedón señaló que la parte administrativa está en manos del Alcalde y la parte legisladora y fiscalizadora le corresponde a los concejales. Por eso apuntó que el Concejo no tiene atribución en la forma que Yunda eligió para designar a los administradores zonales y mocionó que se de por conocido el informe del secretario Medina.



El alcalde Jorge Yunda afirmó que por respeto informó al Concejo cómo se llevó a cabo la selección, porque tienen el derecho de conocer los procesos y celebró que fueran mujeres todas las ganadoras. “Yo pude haber elegido dos compañeros del grupo Sahiro, dos compañeros del ecuavoley, dos de radio Canela, dos compadres y una amiguita pero para que tengamos un perfil académico de conocimiento de las administraciones zonales que tienen un egreso de los sagrados dineros del pueblo quiteño, hemos realizado este proceso de selección”.



Además, el Alcalde felicitó a las administradoras ganadoras y les pidió “asumir esta sagrada encomienda para que siempre esté primando la optimización de los recursos humanos, tecnológicos y financieros, para que se destraben los procesos, para que se digitalicen, para servir a las zonas".



De las nueve administradoras zonales, siete son abogadas, una ingeniera empresarial y una economista:



Laura Coello

Tumbaco



Es abogada. Trabajó en el Consejo Provincial de Pichincha; directora jurídica encargada de la Administración Zonal Tumbaco.



Ximena Villafuerte

Los Chillos



Es ingeniera de empresas. Fue directora administrativa del cantón Mejía y consultora en la Asociación de Municipalidades.



Ibeth Estupiñán

La Mariscal

​

Es economista. Trabajó en el Consejo de Protección de Derechos de Quito. Suplente en el Consejo de Participación Ciudadana.



María Eugenia Pinos

La Delicia

Es abogada con experiencia en el Municipio de Quito y la Secretaría de Salud. Fue jefa administrativa del Patronato San José.



Mónica Flores

Quitumbe

​

Es abogada. Trabajó en el Consejo de la Judicatura, en la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria y en el Ministerio de Defensa.



Sandy Campaña

Manuela Sáenz

​

Es abogada. Fue directora de contratación en el Ministerio de Salud, en la Agencia Nacional de Tránsito y en Correos del Ecuador.



Ana Cristina Romero

Eugenio Espejo

​

Es abogada. Trabajó en el área jurídica de la Epmmop, en el Ministerio del Interior y en el Tribunal Contencioso Administrativo.



Johana Castellanos

Calderón



Es abogada. Analista jurídica en el Registro Civil y en la empresa de municiones Santa Bárbara EP. Trabajó en un estudio jurídico.



Justinne García

Eloy Alfaro

​

Es abogada. Fue asesora en la Asamblea Nacional y analista en los ministerios de Turismo y de Coordinación de la Producción.