Concejo Metropolitano criticó la falta de comunicación en la decisión de prohibir la venta de licor en Quito en el feriado

Durante la sesión del Concejo Metropolitano de Quito realizada hoy, jueves 5 de noviembre del 2020, varios ediles criticaron la falta de comunicación de la Alcaldía respecto a la decisión de prohibir la comercialización y venta de licor en Quito en el feriado pasado.

Los concejales intervinieron y rechazaron la forma en la que se dio a conocer la resolución que estableció prohibir la venta de licor en el Distrito Metropolitano desde las 18:00 del viernes 30 de octubre del 2020 hasta el martes 3 de noviembre. Más cuando, minutos después, mediante un tuit se precisó que la medida no se aplicará en restaurantes.



El edil Bernardo Abad, por ejemplo, aclaró que no cuestionaba la resolución, sino que la decisión se la diera a conocer formalmente el viernes 30 de noviembre a las 16:30, es decir, una hora y media antes de que entrara en vigencia.



Sobre todo, porque muchos negocios ya habían preparado actividades, con medidas de bioseguridad, encaminadas a promover el turismo en la capital. “Esas medidas deben ser comunicadas, y la Secom no hizo su trabajo. Se puso un mensaje. Y luego, sale otro tuit que dice: “pero se puede consumir bebidas de moderación acompañados de comida”. Un tuit no corrige o rectifica lo que está en la resolución de la Alcaldía, señaló.



Los ediles consideran que ese tipo de medidas deben anunciarse con anticipación, sobre todo tomando en cuenta que varias empresas se habían abastecido para atender durante el feriado y desconocían de la nueva disposición.

La sesión fue presidida por el vicealcalde Santiago Guarderas. No obstante, el burgomaestre Jorge Yunda intervino en un inicio, para contar que continuaba con su recuperación (ya que fue diagnosticado con covid-19) y que presenta síntomas leves. No se pronunció sobre los cuestionamientos de los ediles.