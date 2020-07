Concejo aprueba ordenanza que suspende la Revisión Vehicular en Quito

LEA TAMBIÉN

El Concejo Metropolitano de Quito finalmente dio paso a la Ordenanza para la suspensión de la Revisión Técnica Vehicular para los automóviles privados, este 2020. Esa normativa también contempla que los vehículos de transporte público y comercial pasen una sola revisión durante este año, en lugar de dos.

El concejal Mario Granda fue el proponente de una moción para reconsiderar la votación de la sesión extraordinaria del pasado 23 de julio, cuando la propuesta de la normativa no tuvo el apoyo necesario, y debió regresar a la Comisión de Movilidad.



La inclusión de esa reconsideración en el orden del día tuvo el apoyo de 12 concejales. Nueve ediles votaron en contra y se registró una ausencia.



Finalmente, la reconsideración y aprobación de la ordenanza propuesta por el vicealcalde Santiago Guarderas obtuvo 12 votos afirmativos, seis en contra y cuatro abstenciones, incluida la del alcalde de Quito Jorge Yunda.



Dunker Morales, procurador del Municipio, explicó el alcance de esta Ordenanza. Dijo que se trata de una prórroga del certificado de revisión técnica del 2019 durante el 2020 para los vehículos particulares.



En el caso de los automotores de transporte público y comercial, la prórroga es semestral. Es decir, ese tipo de transportación deberá pasar una sola vez la revisión el segundo semestre del 2020.



Otro decisión que se incluye en la Ordenanza es la obligación de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de tener disponible el servicio “previa la aprobación de la calendarización por parte de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT)”. El servicio debe garantizar las medidas de seguridad adecuadas debido a la presencia del covid-19 en el país.



La normativa también incluye una disposición en la que se establece que si no hay la aprobación de esa calendarización de la ANT hasta el 1 de septiembre del 2020, existirá una prórroga para los vehículos de transporte público y comercial, y no deberán presentarse al proceso este año.

Guarderas insistió en que el espíritu de la Ordenanza es precautelar la seguridad de quienes deben asistir a cumplir el trámite y evitar aglomeraciones.