Los concejales electos de Quito apostarán por los consensos, tras reconocer que no habrá una fuerza política con mayoría absoluta.

Los 21 concejales responden a seis movimientos políticos. De estos, la bancada con más miembros, incluído el alcalde electo, Pabel Muñoz, es la Revolución Ciudadana (RC). Son ocho.

Nuevas alianzas apoyarán los consensos

Antes de que sean posicionados oficialmente, los concejales ganadores han ofrecido optar por los consensos, algo que ha faltado en los últimos concejos municipales. La razón, opinan, es impulsar el desarrollo de la ciudad.

Andrés Campaña, concejal electo por la Alianza UIO, por ejemplo ha convocado a representantes de los otros movimientos a “construir una agenda de ciudad”. Su grupo representa la segunda fuerza política dentro del Concejo, con seis ediles electos.

Un anhelo similar lo demuestra Juan Báez, concejal electo por la Alianza Juntos por la Gente. Una representación que ocuparía cuatro cargos del cuerpo edicilio. Lo importante, indica Báez, es llegar al diálogo para lograr que se concreten todos los planes propuestos en campaña.

Analía Ledesma, concejala reelecta por la Izquierda Democrática (ID), también se mostró a favor de un acuerdo general. “La ciudad está en una situación tan delicada que desde la ID como tendencia moderada esperamos consensos en favor de la ciudad”.

La Revolución Ciudadana, con un plan de unión

La Revolución Ciudadana lidera un plan de unión bajo la denominación del Consenso de Chimbacalle.

Wilson Merino, concejal electo por RC, explica que este plan aborda cinco temas macro que demandan un trabajo urgente en Quito. Se refiere a la búsqueda de la equidad, un trabajo con un enfoque que no desmerezca el feminismo, el tema ambiental, la innovación y el emprendimiento.

“La visión que tenemos es apostar por la unidad para que el resto de concejales electos puedan ayudar a materializar la propuesta de un Quito que renace”, enfatiza Merino.

Concejales con experiencia en el Municipio

Entre los concejales electos hay nombres con y sin experiencia en gobernanza local o que hayan estado directamente involucrados al Municipio o la gestión de la capital.

De los 21 concejales, al menos seis han laborado dentro del Concejo, en entidades adscritas al mismo o como dirigentes. Bernardo Abad, Analía Ledesma y Blanca Paucar, por ejemplo, fueron elegidos concejales en el 2019 y consiguieron la reelección en este 2023.

Merino (RC) ya estuvo ligado al trabajo municipal pero desde la Agencia de Cooperación Conquito, la misma que dirigió, entre 2020 y 2021. Su labor se enfocó en el impulso a los nuevos emprendedores, por lo que volverá a levantar fondos de capital semilla en su nuevo cargo.

Báez Lideró la Federación de Mercados de Quito, durante la administración de Jorge Yunda. Una tarea que según indica le servirá como guía para promover el comercio y las deudas que considera pendientes del Municipio con los mercados. Se refiere específicamente a una adjudicación eficaz y justa de puestos dentro de los centros de abastos.

Trayectoria enfocada en lo social y político

Si bien los restantes 15 concejales electos no han trabajado en el Municipio, o en funciones similares, algunos sí tienen una experiencia enfocada en lo social y lo político.

Es decir, que afirman conocer determinadas necesidades de los pobladores de Quito desde distintos roles. Así lo comenta Sandra Hidalgo, concejala electa por la Alianza UIO.

Hidalgo es abogada y aunque no ha sido parte del Cabildo tiene la intención de ayudar a quienes más lo necesitan. "Me he dedicado al apoyo jurídico de personas que no han tenido recursos para contratar un abogado. Eso me ha permitido conocer problemáticas de toda índole". Además, Hidalgo está a favor de un trabajo conjunto. "La ciudad lo que menos necesita es que sus concejales estén divididos.

Una línea similar la persigue Emilio Uzcátegui, concejal electo de RC. Él es abogado y ha sido consultor en políticas públicas para el PNUD y otros organismos como la Corte Constitucional. "Los consensos serán sobre la base de nuestro plan de gobierno, cediendo posturas partidistas por el interés de la ciudad pero centrados en nuestro plan de trabajo".

