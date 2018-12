Conato de incendio provocó evacuación de huéspedes de hotel guayaquileño

LEA TAMBIÉN

Un conato de incendió generó la evacuación de los huéspedes de un tradicional hotel de Guayaquil. El siniestro habría ocurrido luego de que una alfombra en el área de sauna, en el primer piso del edificio, se prendiera.

Ello generó una hilera de humo y ocasionó que 10 unidades de combate contra incendios arribaran a las 11:00 de este martes 25 de diciembre del 2018 a las calles García Moreno y 9 de octubre, en el centro de la urbe, para realizar las labores de detección del conato y su enfriamiento.



El mayor Luis Páez, Jefe de la Cuarta Brigada del Cuerpo de Bomberos, aseguró que la situación fue controlada en unos 20 minutos. El hecho ocurrió en “un área de 2,50 por 3 metros se quemó en su totalidad. Esto generó gran cantidad de humo, se tuvo que evacuar en primera instancia a todos los huéspedes del hotel”.



Parte de los huéspedes del hotel permanecieron a un lado de la calle García Moreno, en los bajos del edificio del antiguo consulado estadounidense. Ahí estaban algunos con sus equipajes, otros sentados en las sillas que había sacado del propio establecimiento. Recién pasadas las 13:00 les notificaron que podían ingresar al lugar.



Uno de los testigos, Juan Márquez, afirmó que el humo generó inconvenientes para respirar, no solo en los huéspedes evacuados, sino también en los vecinos. “Yo sentí que olía a humo pesado, no se podía respirar, luego noté que había incendio porque escuché las alarmas de los carros de los bomberos”, contó.



Según Páez, las ambulancias atendieron a unas seis personas por asfixia. “Se dispuso también el corte de energía”. Hasta las 13:00 no se conocía la causa que originó el siniestro, las investigaciones continuaban.