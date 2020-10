Líderes de la Conaie insisten en sancionar a dirigentes de Pachakutik por no candidatizar a Jaime Vargas

LEA TAMBIÉN

Los principales dirigentes de la Confederación Nacionalidades Indígenas (Conaie) insisten en sancionar a miembros de su estructura y del movimiento Pachakutik (PK), por desacatar “las resoluciones emitidas en los Consejos Ampliados y Consejos Políticos” en el ámbito electoral y de democracia interna.

La posición fue difundida a través de una carta, fechada el 8 de octubre del 2020. El documento fue firmado por Jaime Vargas, presidente de la Conaie. También por Marlon Vargas, presidentede la Confeniae (Regional Amazónica) y Carlos Sucuzhañay, titular de la Ecuarunari (Regional de la Sierra).



Semanas atrás, una facción de la Conaie, reunida en Asamblea, insistió en que Jaime Vargas sea candidato, encabezando la lista de asambleístas nacionales por Pachakutik. Sin embargo, entre la dirigencia de PK no hubo los votos suficientes para dar paso al pedido.



El 6 de octubre pasado, Pachakutik inscribió a su binomio presidencial, integrado por Yaku Pérez y Virna Cedeño. También se solicitó la inscripción de su lista de asambleístas, liderada por Salvador Quishpe.



Ese día, Marlon Santi, coordinador del movimiento, dijo que tanto a Jaime Vargas como a Leonidas Iza se les dio la oportunidad de participar en primarias. También precisó que se debía respetar el reglamento del Consejo Nacional Electoral (CNE).



El día de la inscripción en el ente electoral Pachakutik llegó con más de 2000 adherentes. Entre ellos se vio a Javier Aguavil, presidente de la Conaice (Regional de la Costa), quien no firmó la carta de la Conaie que pide sanciones para los dirigentes.



“Esta es la Conaie, la que ustedes ven. Estas son las bases. No hay nada que hablar, todos estamos caminando con estas candidaturas”, dijo Marlon Santi en esa oportunidad.



Los dirigentes de la Conaie también piden fortalecer Pachakutik “más allá de las figuras e intereses personales”. Además, declaran a octubre como el mes de la resistencia indígena y popular, y llaman a implementar acciones “en rechazo a las últimas decisiones neoliberales anunciadas por el Gobierno”.



El exprefecto de Azuay, Yaku Pérez, cuando oficializó su inscripción para buscar la Presidencia de la República, hizo un llamado a la reconciliación y dijo que de llegar a Carondelet no gobernará "solo para los indios" sino para los 18 millones de ecuatorianos. "No a los odios, no a las venganzas", apuntó.