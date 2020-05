Conaie no protestará en las calles, pero prepara demanda de inconstitucionalidad en contra de leyes económicas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) no protagonizará manifestaciones en las calles por las leyes económicas ni por las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para enfrentar la crisis por el covid-19.

Lo que sí hará esta organización indígena es presentar una demanda de inconstitucional en contra de la Ley de Apoyo Humanitario en lo relacionado con los derechos laborales. Jaime Vargas, presidente de la Conaie, dijo hoy, viernes 22 de mayo del 2020, que recurrirán a instancias nacionales e internacionales.



“La Conaie prepara una demanda por inconstitucionalidad a nivel nacional. Atenta a los derechos laborales. Nos han dejado en el abandono. El Gobierno debe garantizar la salud, educación y salud”.



Vargas manifestó que apoyarán las medidas adoptadas por el resto de sectores sociales. Sin embargo, la Conaie se dedicará al cuidado de sus comuneros y a la producción de alimentos. Esta fue la resolución que se adoptó tras una reunión mantenida ayer, jueves 22 de mayo del 2021 por el consejo político de la Conaie.



“No vamos a caer en tentaciones de otros intereses. No podemos permitir que nuestros hermanos ecuatorianos se mueran. Seremos más estratégicos. Cuando haya las condiciones posibles tomaremos la decisiones de resistencia”. Vargas señaló que el planteamiento de la Conaie será la derogatoria de las leyes aprobadas.



La Conaie tampoco insistirá en la separación de ministros de Estado. El principal de esa organización manifestó que no es adecuado porque “el Gobierno los va a sostener ya que son su círculo de confianza”.



Frente a las declaraciones del secretario de Gabinete, Juan Sebastián Roldán sobre responder ante ley en caso de que por las protestas estamos contagios, Vargas dijo que el “el responsable de las muertes (durante la emergencia sanitaria) es el Gobierno”.



La organización indígena también criticó la presencia de familiares de funcionarios de Gobierno en el Servicio Exterior. Sobre esto, Vargas dijo: " o sea que este Estado es de los familiares". Acto seguido aludió directamente a Roldán y manifestó: “vaya a la casa a sembrar a cultivar, sembrar papa si es posible y no a robar”.



Finalmente, la Conaie insistió en que la alternativa para enfrentar la crisis es la propuesta económica que presentó en octubre pasado tras las violentas protestas en contra de la eliminación del subsidio a los combustibles.

A esa propuesta se le hará ajustes en lo económico, según Vargas. Para eso anunció que se reactivará el denominado Parlamento de los Pueblos.