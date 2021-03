Conaie y Pachakutik analizan el voto nulo como opción para segunda vuelta

Cinco meses después de la ruptura en medio del proceso electoral, los dirigentes de la Conaie y Pachakutik buscan reconciliarse de cara al balotaje: el voto nulo es la primera opción, si Yaku Pérez no estará en la papeleta del 11 de abril.

El espacio para este debate es el consejo ampliado, que se desarrollará hoy, 10 de marzo del 2021, en Guaranda, Bolívar, uno de los bastiones electorales del movimiento indígena, donde alcanzó dos de sus 27 curules.



El gran ausente al encuentro de hoy será Yaku Pérez, quien está a la espera de que el TCE resuelva el pedido de recuento de votos de más de 22 000 urnas.



El organismo tiene de plazo 15 días para pronunciarse, pese a que la campaña por la segunda vuelta se iniciará el 16 de marzo y, según el CNE, estarán Andrés Arauz (Unes) y Guillermo Lasso (Creo).



El objetivo de Pachakutik es que el TCE deje sin efecto la resolución del CNE, con la que se efectuó el recuento de 31 actas de más de

27 000 presentadas con supuestas inconsistencias en la primera vuelta. Si el TCE da como válido el reclamo de Pachakutik, el calendario de la segunda vuelta se pudiera ver afectado.



Los resultados proclamados por el CNE colocan en el balotaje a Andrés Arauz (Unes) y a Guillermo Lasso (Creo-PSC). Detrás de ellos, Pérez obtuvo la tercer mayor votación el 7 de febrero. Él tuvo más del 40% de la votación en nueve provincias de la Sierra y en cuatro de las seis amazónicas.



De las 10 provincias serranas, la propuesta del candidato indigenista obtuvo mayor acogida en los siete cantones de Bolívar, por lo que, en promedio, alcanzó casi el 48% de la votación.



De cara a la segunda vuelta, tanto Andrés Arauz, de Unes, como Guillermo Lasso, de CREO, tampoco cuentan con más del 40% de los votos en Azuay y Cañar. Esta tendencia se repitió en Chimborazo y Cotopaxi.



En Carchi, Imbabura, Loja y Tungurahua, en cambio, el voto de este candidato tuvo una participación del 20% al 32%.



En la región amazónica es claro que PK tiene más del 50% de los votos en Morona Santiago y por encima del 40% en Napo, Pastaza y Zamora Chinchipe. En Sucumbíos y Orellana no superó el 37%, pues en estas dos localidades hay una inclinación mayor hacia la izquierda populista de Arauz.



Ayer, 9 de marzo, la Ecuarunari y la Confeniae realizaron asambleas extraordinarias para consensuar sus propuestas. La primera se dio en Tungurahua. En la segunda, que tuvo lugar en la Amazonía, se reencontraron Jaime Vargas, presidente de la Conaie, y Marlon Santi, coordinador de Pachakutik. “Ellos presentaron un informe y balance del proceso electoral 2021; las diferencias, errores o aciertos se discuten en asambleas con claridad y frente a las bases”, indicó un comunicado de la organización.



Manuel Medina, asambleísta electo por Loja, sostiene que la estructura del movimiento se mantiene sólida, a pesar de los desencuentros. “El pueblo está con nosotros, otra situación es que los dirigentes por sus intereses personales y de grupo se estén ubicando en una identidad política diferente a lo de la Conaie”, sentenció.



El presidente de la organización, Jaime Vargas, dice estar dispuesto a convocar a un congreso para renovar la directiva, que se encuentra en funciones prorrogadas hasta septiembre. “Hemos pedido a todos los pueblos y nacionalidades que se analice con serenidad, con altura, con respeto”.



Él confía en que en la cita de Guaranda puedan dar un mensaje de unidad y definir estrategias de cara a la segunda vuelta electoral y a la instalación de la nueva Asamblea.



Pero el presidente del Movimiento Indígena de Cotopaxi, Leonidas Iza, tomó la delantera, al proponer un “proceso de administración y aplicación de justicia indígena para los responsables de la división”. Además de “impulsar el voto nulo ideológico para la segunda vuelta electoral”. La postura se tomó el viernes pasado en una asamblea de esta organización en la provincia de Cotopaxi, según divulgó ayer este dirigente indígena.



No es el único, pues la Federación Shuar de Pastaza también tomó una resolución similar. Vargas pedirá que el consejo decida: “¿Será efectivo eso en nuestras nacionalidades? ¿o qué es lo que va a pasar? Esas resoluciones nos van a permitir valorar y tomar decisiones”, dijo.



El experto en temas electorales Pablo Córdova sostiene que esta opción favorecerá al candidato presidenciable con mayor votación. “Esa puede ser una estrategia de ellos, pero estrategia por detrás porque la mayor cantidad de personas no entiende que el voto nulo en estas elecciones favorece al que va primero”. Córdova recordó que los votos nulos y blancos no se contabilizan como voto válido.



Sin embargo, señala que la decisión de los indígenas no solo dependerá de lo que digan sus dirigentes, sino también de la capacidad de captación de votos de los dos candidatos. “Algunos dicen que el voto no es endosable. Pero hemos llegado a una conclusión de que el voto es endosable en ciertos casos: cuando hay un líder que tiene fuerte presencia, que ha estado años manteniéndose como líder”.



Córdova cree que Pérez hubiese llegado a la segunda vuelta, si no se hubiese dado la ruptura en la Conaie, cuando Pachakutik no aceptó que Vargas encabece la lista para asambleístas, y a Salvador Quishpe, como tercero.



Quishpe deja la solución en manos de las bases. “Yo no voy a opinar al respecto. No quiero adelantarme a nada. Ya serán los compañeros los que opinen y resolvamos”.