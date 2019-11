Jaime Vargas aseguró que se ha pedido a Pablo Dávalos no hacer vocería a nombre de Conaie

LEA TAMBIÉN

Jaime Vargas, presidente de la Conaie, aseguró que se ha pedido a Pablo Dávalos no hacer vocería a nombre de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y del Parlamento de los Pueblos.

Así lo afirmó la noche de este miércoles 13 de noviembre del 2019. Agregó que esto surgió luego de que varias declaraciones del economista hayan generado polémica.



"Ni es dirigente, tampoco es asesor (Dávalos), es un compañero que a veces se suma, apoya , viene y da una sugerencia, eso ha sido así, como un aporte, como un compañero", indicó Vargas.

Afirmó que ese estatus lo mantiene Dávalos siempre que respete "la estructura de la Conaie porque aquí no vamos a caer en eso".



"Lo que le hemos dicho es que no puede dar, él no tiene atribuciones de dar vocería a nombre de la Conaie, no tampoco a nombre del parlamento. Él se ha disculpado si algo pasó", afirmó.



Más temprano, varios medios aseguraron que Vargas había separado a Dávalos de la Conaie. Sobre esto, el economista Pablo Dávalos negó que haya sido separado y afirmó que pasadas las 16:30 de este día incluso sostuvo un diálogo con Vargas para tratar la inadmisión de la Corte Constitucional (CC) al pedido que hicieron Vargas y Dávalos para la destitución de los jueces de ese ente.



“No sé de dónde salen, no sé de dónde salen esos comentarios. Hace dos minutos hablé con el presidente de la Conaie para definir la estrategia que tiene que ver con la Corte Constitucional porque vamos a insistir en la destitución de esa corte”.