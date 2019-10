Conaie insiste en que no hay negociación con el Gobierno

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) emitió un pronunciamiento la tarde de este miércoles 9 de octubre del 2019 sobre las declaraciones del vicepresidente de la República, Otto Sonneholzner.

A través de su cuenta de Twitter, la Conaie señaló: “El Movimiento Indígena desmiente al vicepresidente de la República, al asegurar que se realizan diálogos con dirigentes en la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”.



Durante la mañana y tarde de hoy, la Conaie protagonizó una marcha pacífica que salió desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el norte de Quito, con rumbo hacia el centro de la ciudad. Su objetivo fue llegar a la Plaza de la Independencia. Sin embargo el cerco policial se los impidió.

#ElParoNoPara El Movimiento Indígena desmiente al vicepresidente de la República @ottosonnenh al asegurar que se realizan diálogos con dirigentes en la @ONUecuador. Ratificamos que en este momento se encuentra junto a las bases en las calles Galápagos y Benalcazar. — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) October 9, 2019

Pese a que la marcha indígena se desarrolló de manera pacífica, en la intersección de las calles Benalcázar y Galápagos se produjeron enfrentamientos después de que no encontraron una vía para salir del Centro Histórico.



La Conaie decidió no sumarse a las protesta que durante la mañana protagonizaron los trabajadores en la calle Guayaquil. Eso los obligó a buscar caminos alternos ya que en varios puntos del centro existían protestas.



Al final, la marcha se dispersó después de una arremetida de la Policía Nacional con la que desalojó del centro a los manifestantes.



Después de ese hecho, los dirigentes, quienes encabezaban la marcha, decidieron regresar al Ágora de la Casa de la Cultura en donde están concentrados desde la mañana de ayer.



Guillermo Curuchumbi, alcalde de Cayambe por el movimiento Pachakutik, manifestó que la dirigencia está en reuniones para decidir el camino a seguir. Adelantó que una de las condiciones para dialogar con el Gobierno es que se libere a los detenidos.



Ratificó que el objetivo de las movilizaciones es que no pasen las reformas económicas anunciadas por el presidente, Lenín Moreno.