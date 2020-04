La Conaie pide medidas cautelares a la CIDH por manejo de la crisis del covid-19 en Ecuador

LEA TAMBIÉN

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) presentó un pedido de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta organización cuestiona el manejo presupuestario del Gobierno en el marco de la emergencia sanitaria por el covid-19.

Dicho recurso fue enviado a la CIDH ayer, martes 7 de marzo del 2020, según se informó hoy en un comunicado colgado en la página web de la Conaie.



Piden “varias medidas cautelares a favor de los habitantes del Ecuador, médicos y personal sanitario, familiares de víctimas mortales; y, miembros de pueblos, nacionalidades y comunidades Indígenas”.



Esas medidas cautelares se solicitan tras un análisis hecho al presupuesto del Estado. “Los valores que debían destinarse a salud nunca debían faltar ya que el porcentaje de todo el presupuesto equivale el 40% del valor total presupuestario”.



Según la Conaie, el Ministerio de Economía no ha trasparentado la información sobre el origen del dinero con el que se paga al sector de la salud. “El presupuesto de salud según el parámetro del 0,6 % establecido en la Constitución debía encuadrarse en aproximadamente USD 6 mil millones anuales. En papeles aparecen USD 3 000 millones”. Añade que en el presupuesto devengado no “pasa de los USD 350 millones”.



“A mediados de diciembre del 2019 se conocía la inminencia del contagio a nivel mundial, pero las autoridades minimizaron el impacto. Destinaron valiosos recursos a otras acreencias, de las cuales el FMI y Banco Mundial indicaron que no se pague”, reza el comunicado.



Para la Conaie, esas omisiones han incidido en que se incremente el número de contagios sobre todo en el personal de la salud y de seguridad como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.



La organización indígena señala que la situación para sus comunidades es más grave ya que “al no contar con agua, hospitales, con alto índice de desnutrición; son doblemente vulnerables, por lo cual se encuentran autoprotegiéndose”.



Con base en esto, este movimiento social considera que hay elementos que prueban los criterios de urgencia, daño irreparable y gravedad de la situación “razón por la que se justifica que se expida de manera inmediata dicha petición”.