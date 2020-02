Conaie insiste en que sus miembros no fueron expulsados de Guatemala; Vargas dice que en congreso no se discutió 'nada de política'

LEA TAMBIÉN

El presidente de la Conaie, Jaime Vargas, ofreció una rueda de prensa la mañana de este miércoles 19 de febrero de 2020. En esta, volvió a rechazar las declaraciones del presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, quien aseguró que Vargas, junto a otros dos dirigentes indígenas, habrían sido expulsados de Guatemala. De igual manera, negó que la delegación de la Conaie estuviera en ese país para llevar a cabo trabajo político.

"¿Qué es lo que debatimos ahí? Nada de política", dijo Vargas, en una rueda de prensa donde no se aceptaron preguntas. "Nuestro rechazo frontal a lo manifestado por el presidente de Guatemala. Discutimos la consulta previa libre e informada en las jurisdicciones indígenas de Guatemala y América Latina".



"Hemos hablado de la criminalización y asesinatos de nuestros líderes indígenas en todo el continente por defender derechos y territorios", agregó el dirigente indígena. "Hemos discutido la violencia, el femicidio. Los gobiernos latinoamericanos no quieren que sepamos sus verdades", sentenció.



Vargas dijo que "lamentamos mucho lo sucedido" y aseguró que, desde la Conaie, pedirán información al gobierno guatemalteco para esclarecer si hubo una orden formal de expulsión por parte del Ejecutivo.



"Mi rechazo a lo que manifestó el presidente de Guatemala. Pedimos el informe formal de las disposiciones de expulsión que supuestamente ha dado el gobierno de Guatemala. Nunca dimos ninguna declaración. Nunca dijimos nada contra el país. Discutimos los problemas importantes de nuestros pueblos. Cómo nos vamos a defender, porque nos están matando por defender nuestros territorios".



"Rechazamos esta violencia de nuestros derechos", aseguró. "No hemos ingresado ilegalmente, como se ha manifestado. Jaime Vargas, en calidad de gobierno de los pueblos indígenas del Ecuador, ha llegado a diferentes países del mundo sin complicaciones. Otra cosa es que la policía nos haya interrogado si teníamos documentos legales. Y los mostramos. Gracias a la policía, que nos dio seguridad, y al procurador de derechos humanos en Guatemala que nos dio todas las garantías necesarias".



"Hemos sufrido intimidación", por parte de la policía de Guatemala, dijo la dirigente Luisa Lozano, quien también participó en la conferencia de prensa. "Fue hostigante. Como mujer, me sentí con mis derechos vulnerados".



"Hemos visto a Jaime Nebot viajando y reuniéndose con la derecha. A ellos no les expulsan. Lenín Moreno hablando con Donald Trump en Estados Unidos, nadie lo expulsa", agregó Lozano.



"Ingresamos el 11 de febrero casi a las 16:00. Salimos de Quito a Bogotá y de Bogotá a Guatemala sin problemas. Nos dicen que nos han expulsado. Lamentable. Salimos el sábado 15 de febrero, tal cual como dice en la invitación, a partir de las 13:00 de Guatemala y llegamos el 16 a Ecuador", aseguró Vargas, insistiendo en que los dirigentes de la Conaie entraron y salieron libremente de ese país centroamericano.

"Esto pasó el viernes y el sábado partimos al aeropuerto. Nunca fuimos expulsados".



"¿Por qué tanta persecución?", se preguntó Vargas. "Ayer, en Cuenca, mientras desayunaba, un equipo de fotos estaba tomándome fotos y al vehículo de la Conaie", agregó. "Los indígenas no somos perseguidos desde octubre. Venimos siendo perseguidos desde hace 500 años", dijo el líder indígena.



"Nadie nos va a detener porque nuestros derechos son innegociables" , dijo Vargas.



Por otro lado, Apawki Castro, dirigente de Comunicación de la Conaie, dijo que "no tenemos ninguna deuda con la justicia ecuatoriana. Rechazamos las afirmaciones de los gobiernos de Guatemala y Ecuador".



"Existe persecución a nivel internacional. Esto lo da a entender las afirmaciones contradictorias con las que operan Ecuador y Guatemala", señaló.



"Hacemos el llamado a las instancias de justicia a hacer seguimiento para dar con el paradero de quienes asesinaron a nuestros compañeros en octubre. Ahí no se ha dicho nada al respecto ¿Quién mató a Inocencio Tucumbi? Ahí las instancias respectivas no dicen nada", afirmó Castro.