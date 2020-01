Conaie dice que informe de la CIDH le da la razón sobre octubre

LEA TAMBIÉN

La mañana de hoy, miércoles 15 de enero del 2020, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), se pronunció sobre el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a los hechos que tuvieron lugar durante el paro de octubre del 2019.

Para el presidente de la Conaie, Jaime Vargas, el informe confirma la posición del movimiento indígena sobre que durante los 11 días de protestas hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.



“Reconocemos el trabajo y la investigación que realizó la CIDH. Nos dan la razón en que sí hubo uso excesivo de la fuerza. Es un informe favorable para el pueblo ecuatoriano y no solo para el movimiento indígena”, dijo el líder indígena.



Las declaraciones las dio hoy a su salida de la comparecencia en la Fiscalía de Soluciones Rápidas número siete, en el norte de Quito. Esta diligencia la cumplió como parte de la indagación previa que se inició tras la denuncia puesta por Marcelo Hallo por el supuesto delito de instigación al sabotaje y terrorismo.

Leonidas Iza, Presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), también asistió para rendir su testimonio. Señaló que acuden una vez que han sido notificados de la diligencia. “Antes solo supimos del indicio de la indagación. Nunca nos notificaron del primer llamado para entregar nuestra versión”. Iza dijo que no se están escondiendo.

Jaime Vargas, presidente de la Conaie, se refiere al informe de la CIDH sobre lo acontecido en octubre del 2019. Dice que el documento "les da la razón" sobre su denuncia del uso desproporcionado de la fuerza.



El líder del MICC manifestó que los procesos legales que se llevan adelante deben “limitarse” a lo que han dicho organismos internacionales como el primer borrador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la CIDH y Amnistía Internacional.



“Los hechos de octubre corresponden a un derecho legítimo (protesta y resistencia) y no se puede confundir con delitos comunes o de delincuencia común. Vamos a exigir que la justicia se limite a analizar dentro de este límite”, manifestó Iza.



La tarde de ayer, la CIDH emitió su estudio sobre lo acontecido durante los días de protestas en contra de la eliminación del subsidio a los combustibles, en octubre pasado. Delegados de ese organismo internacional visitaron el país entre el 28 y 30 de octubre pasados.



En el documento de la CIDH se establecen 11 recomendaciones para el Estado ecuatoriano tras el paro. Entre ellas están un plan de reparación para las víctimas, respetar el derecho a la protesta y garantizar el derecho a la libertad de expresión.



Vargas, al ser consultado sobre si hubo excesos por parte del movimiento indígena durante las manifestaciones, dijo que él no lo puede certificar y que espera que la Fiscalía siga el debido proceso.



Por parte, Iza señaló que “el primer exceso fue el del presidente de la República, Lenín Moreno, al tomar una decisión en contra del pueblo”.



Para Juan Pablo Albán, profesor universitario de Derecho Internacional, el pronunciamiento de la CIDH es sobre la generalidad de los hechos ocurridos durante los primeros días de octubre. No señala responsabilidades concretas.



Para llegar a esa instancia, las víctimas pueden recurrir a esa instancia internacional que deberá resolver de acuerdo con cada caso sobre si hubo o no vulneración de derechos humanos.