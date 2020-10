La Conaie demanda al Estado por supuestos delitos de lesa humanidad

LEA TAMBIÉN

Los principales líderes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) volvieron a reunirse en el Parque El Arbolito, al centro-norte de Quito, la mañana de este lunes 12 de octubre del 2020. En ese histórico lugar se efectuó un ritual ancestral en homenaje a los fallecidos en el levantamiento de octubre de 2019 y se anunciaron acciones legales en contra de las principales autoridades del Gobierno.

La Conaie, junto a la Asociación de Víctimas del Paro Nacional Inocencio Tucumbi, ingresó una denuncia en la Fiscalía en contra del Estado ecuatoriano. El abogado Carlos Poveda precisó que se demandó al presidente de la República, Lenín Moreno; a la ministra de Gobierno, María Paula Romo; al contralor, Pablo Celi; y al comandante de la Policía Nacional, Patricio Carrillo. Todos los funcionarios fueron denunciados por un supuesto delito de lesa humanidad, tipificado en el artículo 89 del Código Orgánico Integral Penal.



Según Poveda, se maneja la cifra de 11 víctimas mortales y más de 300 “mutilados” durante el paro. El jurista espera que la Fiscalía opera de manera “adecuada y no selectiva”. Agregó que un año después del levantamiento, han sido investigados dirigentes del movimiento indígena, pero no se ha esclarecido las muertes registradas en la jornada.



Leónidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) y uno de los líderes de la revuelta, señaló que no habrá “ni perdón ni olvido”, no solo por la jornada de octubre, sino por los “528 años de saqueo y barbarie” que ha padecido Latinoamérica, a propósito del aniversario del arribo de Cristóbal Colón a América.



Señaló que un año después del levantamiento se quiere “imponer una verdad falseada”, en relación a que la democracia estuvo en juego. Además, ratificó que mantendrán la “condición de lucha”.



Jaime Vargas, presidente de la Conaie, considera que tienen los argumentos necesarios para pedir al Gobierno que dé respuestas por los hechos de octubre. Anticipo que, si no avanza el proceso, acudirán a cortes internacionales.



Anunció que “muy pronto” se convocará a una gran movilización nacional. “Vendrá con más fuerza el octubre rebelde. Hay que prepararse, porque este Gobierno está preparado para matarnos. Si nosotros no nos paramos, quién nos va a defender”, manifestó el dirigente.