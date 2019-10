Conaie y FUT dicen que 20 000 indígenas llegarán a Quito y condicionan diálogo con el Gobierno

LEA TAMBIÉN

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) prevé que cerca de 20 000 indígenas lleguen a Quito el martes, 8 de octubre del 2019.

Jaime Vargas, presidente de esa organización, señaló que no habrá diálogo con el Gobierno mientras no se derogue el Decreto Ejecutivo 883, que eliminó el subsidio a los combustibles.



El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Conaie, el Frente Popular, la Unión Nacional de Educadores, Acción Ecológica, entre otras organizaciones, ratificaron este lunes, 7 de octubre del 2019, que protagonizarán movilizaciones permanentes hasta que el Gobierno revea, no sólo la eliminación del subsidio de los combustibles, sino el incremento de los pasajes y las reformas económicas y laborales que el Ejecutivo enviará a la Asamblea Nacional.



El denominado Colectivo Unitario, que lo conforman las organizaciones que convocan a la huelga nacional, rechazó las declaraciones del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.

#QUITO | Jaime Vargas, presidente de la #Conaie, anuncia que indígenas avanzan a Quito para la huelga del miércoles 9. Rechazan las declaraciones del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, sobre las acción militar frente a las movilizaciones



07-10-2019 pic.twitter.com/fN9GjL00Y1 — El Comercio (@elcomerciocom) October 7, 2019

Nelson Erazo, del Frente Popular, mencionó que las personas que se dirigen a Quito para sumarse a las protestas no retrocederán.



El colectivo propone otras vías en lugar del ajuste económico, como el "cobro de USD 42 000 millones a las empresas que adeudan impuestos, recuperar los bienes producto de actos de corrupción y la renegociación de los contratos de la telefonía".



Desde el pasado jueves 3 de octubre entró en vigencia el Decreto 883, con el que se incrementaron los precios de los combustibles. Esto generó malestar en varios sectores sociales incluido el gremio de la transportación, que paralizó sus actividades.



Pese a que el viernes pasado se declinó esa medida, hasta este lunes 7 de octubre en Quito no se ha normalizado el servicio de buses.