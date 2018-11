La Conaie convoca a una movilización y confirma la renuncia de Humberto Cholango al Ministerio del Ambiente

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) anunció este jueves, 8 de noviembre, que el próximo miércoles 14 de noviembre del 2018 arribará a Quito la denominada marcha por el agua. Con esta medida el movimiento indígena pedirá al Gobierno que se revoquen las concesiones mineras que se habrían otorgado sin consulta previa.

Jaime Vargas, presidente de la Conaie, dijo que se convocó a esta movilización para exigir "respeto a los derechos colectivos y de los territorios". El dirigente contó que las personas que participen en la marcha permanecerán entre dos y tres días en la capital.



Vargas apuntó que la marcha se inició el pasado 4 de noviembre y que arribará a Quito desde el sur del país.



Apawki Castro, otro dirigente de la Conaie, recordó que en diciembre del 2017 el presidente Lenín Moreno se comprometió a no otorgar más concesiones mineras. "Esto no se ha cumplido", sostuvo Castro.



Además, los dirigentes confirmaron que el ministro del Ambiente, Humberto Cholango, presentó su renuncia al cargo. Pero adelantaron que el presidente Moreno aún no acepta su dimisión.



Carolina Balladares, representante del Colectivo Yasunidos, denunció que estaría próximo a entrar en vigencia un Decreto Ejecutivo que autorizaría la explotación petrolera en el bloque Ishpingo, en el Yasuní.



Según la activista, con esta medida se atentaría a la zona de amortiguamiento de esa zona protegida. Además, sostuvo que la medida no se socializó y que se pondría en riesgo a pueblos no contactados que habitan en esa área.



La Conaie marcó distancia con las movilizaciones convocadas por la denominada Revolución Ciudadana, que respalda al expresidente Rafael Correa. "Los mismos que durante 10 años criminalizaron la protesta social, ahora convocan a cerrar vías y manifestaciones. Nosotros no apoyamos eso. La corrupción no debe quedar en la impunidad", agregó el titular de la Conaie.